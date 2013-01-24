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Швидка та ефективна - гарантовано
У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки спеціальному загостреному носику, унікальному дизайну отворів для пари та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска просто створена для швидкої роботи.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидка та ефективна - гарантовано
У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки спеціальному загостреному носику, унікальному дизайну отворів для пари та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска просто створена для швидкої роботи.
Швидка та ефективна - гарантовано
У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки спеціальному загостреному носику, унікальному дизайну отворів для пари та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска просто створена для швидкої роботи.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидка та ефективна - гарантовано
У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки спеціальному загостреному носику, унікальному дизайну отворів для пари та підошві, яка гладко ковзає по тканині, ця високоякісна праска просто створена для швидкої роботи.
праска з відпарюванням
Ціна магазину Philips
Усього:
Загострений носик для прасування у важкодоступних місцях
Неперервний потік пари до 17 г/хв. краще усуває складки
Ця потужна праска швидко нагрівається та підтримує стабільну температуру під час прасування, що значно полегшує усунення складок.
Спеціально розроблені отвори для пари забезпечують найкращий струмінь пари, ефективно видаляючи складки.
Підошва Ceralon для кращого ковзання по усіх типах тканин
Просто ополіскуйте резервуар для кип'ятіння після кожних 10 сеансів прасування, використовуючи функцію очищення від накипу.
Менше доливань води завдяки великому резервуару місткістю 180 мл
Коли буде досягнено необхідної температури для прасування, індикатор згасне
Швидке та потужне прасування
Легко усуває складки
Досягає важкодоступних місць
Зручне прасування
Безпечне прасування
Повне керування
Довший термін експлуатації
Технічні характеристики