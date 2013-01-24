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    Паровой утюг

    GC1720
    Общая оценка / 5
    • Быстрота и эффективность гарантированы Быстрота и эффективность гарантированы Быстрота и эффективность гарантированы
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      Паровой утюг

      GC1720
      Общая оценка / 5

      Быстрота и эффективность гарантированы

      В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Паровой утюг

      Быстрота и эффективность гарантированы

      В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах

      Быстрота и эффективность гарантированы

      В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Паровой утюг

      Быстрота и эффективность гарантированы

      В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах

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        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Быстрота и эффективность гарантированы

        Подошва, созданная для быстрого глажения

        • Подача пара 17 г/мин
        • Подошва Blue Ceralon
        • Очистка от накипи
        • 1400 Вт
        Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

        Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

        Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

        Мощность 1400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 1400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.

        Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок.

        Подошва Ceralon для лучшего скольжения по любым типам тканей

        Подошва Ceralon для лучшего скольжения по любым типам тканей

        Подошва Ceralon для лучшего скольжения по любым типам тканей.

        Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

        Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

        Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

        Функция "Паровой удар" облегчает разглаживание неподатливых складок

        Функция "Паровой удар" облегчает разглаживание самых неподатливых складок.

        Большой резервуар для воды (180 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

        Резервуар увеличенного объема до 180 мл позволяет долго гладить, не доливая воду. Вы гладите больше одежды за один прием.

        Технические характеристики

        • Комфортное глажение

          Дополнительный комфорт
          Свободный поворот шнура на 180 градусов
          Управляемая очистка от накипи
          • Функция Calc Clean
          • Двойная система очистки от накипи
          Длина шнура
          1,8  м
          Безопасен в использовании
          Превышает международные стандарты перепада напряжения
          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Объем резервуара для воды
          180  мл

        • Разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          до 17 г/мин
          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Заостренный носик
          Подошва
          Оптимальная система отверстий
          Распылитель
          Да

        • Легко использовать

          Управление
          • Индикатор нагрева
          • Настройка подачи пара
          Быстрый нагрев
          Да
          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Кнопка переключения режимов

        • Технические характеристики

          Частота
          50—60
          Питание
          1400
          напряжение
          220—240

        • Вес и габариты

          Габариты изделия
          26,1 x 11,5 x 13,6
          Вес продукта
          1,06

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