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Быстрота и эффективность гарантированы
В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрота и эффективность гарантированы
В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах
Быстрота и эффективность гарантированы
В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрота и эффективность гарантированы
В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты. Узнать обо всех преимуществах
Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.
Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.
Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Подошва Ceralon для лучшего скольжения по любым типам тканей.
Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.
Функция "Паровой удар" облегчает разглаживание самых неподатливых складок.
Резервуар увеличенного объема до 180 мл позволяет долго гладить, не доливая воду. Вы гладите больше одежды за один прием.
Комфортное глажение
Разглаживание складок
Легко использовать
Технические характеристики
Вес и габариты
GC026/30
GC026/00