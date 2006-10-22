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    1700 series

    Паровой утюг

    GC1830
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      1700 series Паровой утюг

      GC1830
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        1700 series

        1700 series

        Паровой утюг

        Итого:

        Быстрота и эффективность гарантированы

        Подошва, созданная для быстрого глажения

        • Подошва Golden Dynaglide
        Мощность 1700 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 1700 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.

        Постоянная подача пара до 22 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 22 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 22 г/мин для лучшего разглаживания складок.

        Подошва Golden DynaGlide для отличного скольжения

        Подошва Golden DynaGlide для отличного скольжения

        Подошва Golden DynaGlide для превосходного скольжения по любому типу ткани устойчива к царапинам.

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

        Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки

        Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки

        Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки.

        Вертикальное отпаривание для удаления складок

        Вертикальное отпаривание для удаления складок

        Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

        • Вес и размеры

          Мощность
          1700
          Частота
          50–60
          Масса продукта
          1,06
          Напряжение
          220–240
          Управление
          • Индикатор нагрева
          • Настройка подачи пара
          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Кнопка переключения режимов
          Быстрый нагрев
          Да
          Размеры продукта
          26,1 x 11,5 x 13,6

        • Комфортный процесс глаженья

          Длина шнура
          1,8 m
          Дополнительный комфорт
          Свободный поворот шнура на 180 градусов
          Управляемая очистка от накипи
          Функция Calc Clean
          Безопасен в использовании
          Превышает международные стандарты перепада напряжения
          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Объем резервуара для воды
          180 ml

        • Разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          до 22 г/мин
          Подошва
          Оптимальная система отверстий
          Распылитель
          Да
          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Заостренный носик

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