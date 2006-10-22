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Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.
Постоянная подача пара до 22 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Подошва Golden DynaGlide для превосходного скольжения по любому типу ткани устойчива к царапинам.
Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Вес и размеры
Комфортный процесс глаженья
Разглаживание складок
GC026/80
GC026/30
GC026/00