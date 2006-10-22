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    1700 series

    Парова праска

    GC1830
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    • Швидка та ефективна – гарантовано Швидка та ефективна – гарантовано Швидка та ефективна – гарантовано
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      1700 series Парова праска

      GC1830
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        1700 series

        1700 series

        Парова праска

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        Швидка та ефективна – гарантовано

        Підошва з високою швидкістю ковзання

        • Golden Dynaglide
        Потужність 1700 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

        Потужність 1700 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

        Ця потужна праска швидко нагрівається та підтримує стабільну температуру під час прасування, що значно полегшує усунення складок.

        Постійна подача пари до 22 г/хв. краще усуває складки

        Постійна подача пари до 22 г/хв. краще усуває складки

        Постійна подача пари до 22 г/хв. для кращого розпрасовування складок.

        Підошва Golden Dynaglide для відмінного ковзання

        Підошва Golden Dynaglide для відмінного ковзання

        Підошва Golden DynaGlide із захистом від подряпин для відмінного ковзання на усіх тканинах.

        Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

        Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

        Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

        Паровий удар допомагає легко усунути важкі складки

        Паровий удар допомагає легко усунути важкі складки

        Паровий удар допомагає легко усунути важкі складки.

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

        Технічні характеристики

        • Зручне прасування

          Довжина шнура
          1,8 m
          Додатковий комфорт
          Вільний на 180 градусів шнур
          Система видалення накипу
          Функція очищення від накипу
          Безпека використання
          Перевищує міжнародні стандарти із запобігання протіканню
          Підходить для води з крана
          Так
          Ємність резервуара для води
          180 ml

        • Простий у використанні

          Потужність
          1700
          Частота
          50–60
          Вага виробу
          1,06
          Напруга
          220–240
          Керування
          • Індикатор нагрівання
          • Різноманітні налаштування пари
          Досягання складних місць
          Виїмка для ґудзиків
          Швидке нагрівання
          Так
          Розміри виробу
          26,1 x 11,5 x 13,6

        • Усунення складок

          Постійна подача пари
          До 22 г/хв.
          Підошва
          Оптимальне розміщення отворів
          Розпилення
          Так
          Досягання складних місць
          Загострений носик

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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