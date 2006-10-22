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Ця потужна праска швидко нагрівається та підтримує стабільну температуру під час прасування, що значно полегшує усунення складок.
Постійна подача пари до 22 г/хв. для кращого розпрасовування складок.
Підошва Golden DynaGlide із захистом від подряпин для відмінного ковзання на усіх тканинах.
Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.
Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.
Паровий удар допомагає легко усунути важкі складки.
Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.
Зручне прасування
Простий у використанні
Усунення складок
GC026/80
GC026/30
GC026/00