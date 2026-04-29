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EasySpeed Паровой утюг
Больше не доступен
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GC2048/30
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EU Declaration of conformity Philips EasySpeed Steam iron GC2048/30 - English (US)
Important Information Manual Philips EasySpeed Steam iron
Все (3)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очищать паровой утюг Philips от накипи?
Как очистить подошву обычного или парового утюга Philips
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
Утюг Philips шипит в вертикальном положении
Паровой утюг Philips не вырабатывает пар
На утюге Philips с парогенераторм мигает индикатор Calc-Clean
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