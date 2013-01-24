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Паровой утюг

GC2640
Общая оценка / 5
  • Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный
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    Паровой утюг

    GC2640
    Общая оценка / 5

    Простой, быстрый и эффективный

    Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 95 г, мощностью 2100 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Паровой утюг

    Простой, быстрый и эффективный

    Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 95 г, мощностью 2100 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги!

    Простой, быстрый и эффективный

    Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 95 г, мощностью 2100 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Простой, быстрый и эффективный

    Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 95 г, мощностью 2100 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги!

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      Простой, быстрый и эффективный

      Более продолжительная подача пара

      Постоянная мощная подача пара

      Постоянная мощная подача пара

      Мощность 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

      Долговечная подошва из нержавеющей стали

      Долговечная подошва из нержавеющей стали

      Прочная и быстро скользящая подошва из нержавеющей стали.

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

      Вертикальное отпаривание для удаления складок

      Вертикальное отпаривание для удаления складок

      Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

      Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

      Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

      Постоянная подача пара до 32 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 32 г/мин для лучшего разглаживания складок.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Дополнительный комфорт
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Управляемая очистка от накипи
        Двойная система очистки от накипи
        Длина шнура
        2  м
        Безопасен в использовании
        Превышает международные стандарты перепада напряжения
        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Объем резервуара для воды
        300  мл

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        до 32 г/мин
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Заостренный носик
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        до 95 г/мин
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Легко использовать

        Управление
        • Индикатор нагрева
        • Настройка подачи пара
        Быстрый нагрев
        Да
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Кнопка переключения режимов

      • Гладкое скольжение

        Подошва
        Подошва из нержавеющей стали

      • Технические характеристики

        Частота
        50–60
        Питание
        2100
        напряжение
        220–240

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        29,5 x 11,6 x 19,5
        Вес продукта
        1,2

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