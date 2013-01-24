Простой, быстрый и эффективный
Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 95 г, мощностью 2100 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой, быстрый и эффективный
Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 95 г, мощностью 2100 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги!
Простой, быстрый и эффективный
Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 95 г, мощностью 2100 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой, быстрый и эффективный
Для превосходного результата необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. С паровым ударом 95 г, мощностью 2100 Вт для непрерывной подачи пара и системой очистки от известкового налета Double Active Calc, этот практичный утюг прослужит долго и оправдает потраченные на него деньги!
Мощность 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара
Прочная и быстро скользящая подошва из нержавеющей стали.
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Постоянная подача пара до 32 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Комфортное глажение
Разглаживание складок
Легко использовать
Гладкое скольжение
Технические характеристики
Вес и габариты
GC026/00
GC026/30
GC026/80