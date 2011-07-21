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    Philips ComfortCare Steam iron GC2720 30g

    GC2720/02
    Общая оценка / 5
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      Philips ComfortCare Steam iron GC2720 30g

      GC2720/02

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips ComfortCare Steam iron GC2720 30g

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips ComfortCare Steam iron GC2720 30g

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      Из утюга перестал поступать пар, из него капает коричневая вода или выходят белые частицы?

      Возможно, требуется очистка от накипи.

       

      Узнайте, как очищать от накипи утюг и парогенератор.

       

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