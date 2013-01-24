Создан для работы, день за днем

Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Паровой утюг Philips мощностью 2100 Вт с новой подошвой SteamGlide и капсулами для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах