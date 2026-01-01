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Больше не доступен
GC2830/02
Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Паровой утюг Philips мощностью 2100 Вт с новой подошвой SteamGlide и капсулами для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества!
Буфер
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Мощность 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара
Паровой удар 95 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
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