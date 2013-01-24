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    Паровой утюг

    GC2830
    Общая оценка / 5
    • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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      Паровой утюг

      GC2830
      Общая оценка / 5

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Паровой утюг Philips мощностью 2100 Вт с новой подошвой SteamGlide и капсулами для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Паровой утюг Philips мощностью 2100 Вт с новой подошвой SteamGlide и капсулами для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Паровой утюг Philips мощностью 2100 Вт с новой подошвой SteamGlide и капсулами для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Паровой утюг Philips мощностью 2100 Вт с новой подошвой SteamGlide и капсулами для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

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        Паровой утюг

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        Создан для работы, день за днем

        Утюг с новой подошвой SteamGlide

        • Буфер
        Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Постоянная мощная подача пара

        Постоянная мощная подача пара

        Мощность 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

        Ползунок очистки накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Ползунок очистки накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а ползунок очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

        Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

        Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

        Постоянная подача пара до 32 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 32 г/мин для лучшего разглаживания складок.

        Капсулы разрушают накипь, которую потом можно легко отмыть

        Со временем в утюге накапливается накипь. Эта капсула способствует разрушению накипи, после чего мелкие частицы удаляются в процессе очистки. Очистку от накипи рекомендуется проводить 1 раз в месяц.

        Технические характеристики

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Постоянная подача пара
          32  г/мин
          Паровой удар
          95  г
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Настройка подачи пара
          Да
          Распылитель
          Да
          Питание
          2100  Вт

        • Легко использовать

          Объем резервуара для воды
          300  мл
          Система "капля-стоп"
          Да
          Длина шнура питания
          2  м
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов

        • Очистка от накипи

          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи

        • Технические характеристики

          Масса утюга
          1,2  кг
          Габариты изделия
          29,5 x 11,6 x 19,5  см
          напряжение
          220—240  В

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