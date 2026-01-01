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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830

Больше не доступен

2800 seriesПаровой утюг

GC2830/02

1 награда

Создан для работы, день за днем

Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Паровой утюг Philips мощностью 2100 Вт с новой подошвой SteamGlide и капсулами для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества!

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Утюг с новой подошвой SteamGlide

Создан для работы, день за днем

  • Буфер

Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

Постоянная мощная подача пара

Постоянная мощная подача пара

Мощность 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

Паровой удар до 95 г для разглаживания самых неподатливых складок

Паровой удар 95 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

Технические характеристики

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Награды

  • Изображение VRS_PBTAWARD66

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