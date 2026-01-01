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Больше не доступен
GC2930/30
Создан для работы, день за днем
Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества!
Подача пара 35 г/мин; паровой удар 120г
Подошва SteamGlide
Очистка от накипи
2300 Вт
Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.
Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Паровой удар 120 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
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