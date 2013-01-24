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    PowerLife

    Паровой утюг

    GC2930/30
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    • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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      PowerLife Паровой утюг

      GC2930/30
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        PowerLife

        PowerLife

        Паровой утюг

        Итого:

        Создан для работы, день за днем

        С подошвой SteamGlide

        • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 120г
        • Подошва SteamGlide
        • Очистка от накипи
        • 2300 Вт
        Мощная подача пара для быстрого глажения

        Мощная подача пара для быстрого глажения

        Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.

        Постоянная подача пара до 35 г/мин

        Постоянная подача пара до 35 г/мин

        Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

        Паровой удар 120 г помогает легко разгладить даже самые жесткие складки

        Паровой удар 120 г помогает легко разгладить даже самые жесткие складки

        Паровой удар 120 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

        Вертикальное отпаривание для удаления складок

        Вертикальное отпаривание для удаления складок

        Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Таблетка против накипи разрушает накипь так, что ее легко смыть

        Таблетка против накипи разрушает накипь так, что ее легко смыть

        Со временем в утюге накапливается накипь. Эта таблетка способствует разрушению накипи, после чего мелкие частицы удаляются в процессе очистки. Очистку от накипи рекомендуется проводить 1 раз в месяц.

        Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

        Технические характеристики

        • Комфортное глажение

          Длина шнура
          1.8 m

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Вертикальное отпаривание
          Да
          Voltage
          220–240 V
          Система "капля-стоп"
          Да
          Габариты изделия
          29,5 x 11,6 x 19,5 cm
          Вес продукта
          1,2 kg
          Water tank capacity
          300 ml
          Паровой удар
          120 g
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов
          Дополнительная устойчивость
          Резиновая вставка
          Настройка подачи пара
          Да
          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Постоянная подача пара
          35 g/min
          Длина шнура питания
          1,8 m
          Мощность
          2300 W
          Распылитель
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи
          Можно использовать водопроводную воду
          Да

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