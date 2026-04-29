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GC3230/02

Паровой утюг

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips Steam iron

  • PDF файл, 3.4 MB
  • 13 March 2026

EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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