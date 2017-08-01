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Больше не доступен
Отличные результаты, минимум усилий
EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!
Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и вы никак не разольете воду мимо резервуара!
С удлиненным шнуром EasyCare (3 м) можно легко дотянуться до края гладильной доски и даже дальше!
Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволит легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.
Награды
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Alla
01/08/2017
Україна
Надежный, удобный утюг
Пользуемся этим утюгом уже 10 лет! Быстро нагревается, отлично гладит и отпаривает, удобная ручка, не очень тяжелый. Philips- это всегда качество!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3240/02 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3240/02 Паровой утюг
Okes
13/04/2019
Україна
Хороша праска
Хороша праска, надійна, користуюсь декілька років. Поверхня не забруднюється , легко прасує
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3240/02 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC3240/02 Парова праска