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Больше не доступен

Паровой утюг

GC3240/02

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Отличные результаты, минимум усилий

EasyCare — Хорошо выглядеть теперь гораздо легче!

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в 3 раза легче

Отличные результаты, минимум усилий

Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и вы никак не разольете воду мимо резервуара!

Удлиненный шнур для удобства перемещения

Удлиненный шнур для удобства перемещения

С удлиненным шнуром EasyCare (3 м) можно легко дотянуться до края гладильной доски и даже дальше!

Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволит легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/08/2017

Україна

Україна

Надежный, удобный утюг

Пользуемся этим утюгом уже 10 лет! Быстро нагревается, отлично гладит и отпаривает, удобная ручка, не очень тяжелый. Philips- это всегда качество!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC3240/02 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC3240/02 Паровой утюг

13/04/2019

Україна

Україна

Хороша праска

Хороша праска, надійна, користуюсь декілька років. Поверхня не забруднюється , легко прасує

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC3240/02 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC3240/02 Парова праска

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