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Більше не доступний
Чудові результати, невеликі зусилля
EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!
Завдяки надзвичайно великому отвору можна швидко та легко додавати воду до праски. Це триває лише кілька секунд, і жодного ризику розбризкати воду!
Завдяки надзвичайно довгому 3-м шнуру EasyCare можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!
Надзвичайно чіткий покажчик на прасці Philips дозволяє точно визначити рівень води, – лише кинувши оком, Ви знатимете, чи достатньо води.
Нагороди
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Okes
13/04/2019
Україна
Хороша праска
Хороша праска, надійна, користуюсь декілька років. Поверхня не забруднюється , легко прасує
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3240/02 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3240/02 Парова праска