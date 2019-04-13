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  • Чудові результати, невеликі зусилля

Більше не доступний

Парова праска

GC3240/02

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Чудові результати, невеликі зусилля

EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!

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Втричі легше

Чудові результати, невеликі зусилля

Надзвичайно великий вхідний отвір для води дозволяє легко і швидко заповнити резервуар

Надзвичайно великий вхідний отвір для води дозволяє легко і швидко заповнити резервуар

Завдяки надзвичайно великому отвору можна швидко та легко додавати воду до праски. Це триває лише кілька секунд, і жодного ризику розбризкати воду!

Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу

Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу

Завдяки надзвичайно довгому 3-м шнуру EasyCare можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

Надзвичайно чіткий покажчик для точного визначення рівня води

Надзвичайно чіткий покажчик для точного визначення рівня води

Надзвичайно чіткий покажчик на прасці Philips дозволяє точно визначити рівень води, – лише кинувши оком, Ви знатимете, чи достатньо води.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Хороша праска

Хороша праска, надійна, користуюсь декілька років. Поверхня не забруднюється , легко прасує

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC3240/02 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC3240/02 Парова праска

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