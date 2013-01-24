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    Паровой утюг

    GC3388
    Общая оценка / 5
    • Привлекательный вид каждый день Привлекательный вид каждый день Привлекательный вид каждый день
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      Паровой утюг

      GC3388
      Общая оценка / 5

      Привлекательный вид каждый день

      Этот утюг Philips для глажения с паром не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, его модный дизайн делает изделие уникальным, а использование простым и приятным! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Паровой утюг

      Привлекательный вид каждый день

      Этот утюг Philips для глажения с паром не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, его модный дизайн делает изделие уникальным, а использование простым и приятным! Узнать обо всех преимуществах

      Привлекательный вид каждый день

      Этот утюг Philips для глажения с паром не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, его модный дизайн делает изделие уникальным, а использование простым и приятным! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Паровой утюг

      Привлекательный вид каждый день

      Этот утюг Philips для глажения с паром не только очень удобен благодаря увеличенному отверстию для воды, удлиненному шнуру и индикации уровня воды, его модный дизайн делает изделие уникальным, а использование простым и приятным! Узнать обо всех преимуществах

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        Паровой утюг

        Итого:

        Привлекательный вид каждый день

        Отличные результаты при минимальных усилиях, в 3 раза проще

        • шнур 3 м
        Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов

        Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов

        Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов.

        Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

        Широкое отверстие, позволяющее быстро и легко залить воду

        Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и совсем нет риска разлить воду!

        Удлиненный шнур для удобства перемещения

        Удлиненный шнур для удобства перемещения

        С удлиненным шнуром EasyCare (3 м) можно легко дотянуться до края гладильной доски — и дальше!

        Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

        Очень четкая индикация для точного определения уровня воды

        Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволяет легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.

        Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

        Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

        Долгое глажение без долива воды.

        Технические характеристики

        • Комфортное глажение

          Дополнительный комфорт
          • Свободный поворот шнура на 360 градусов
          • Сверхчеткий индикатор уровня воды
          Управляемая очистка от накипи
          Двойная система очистки от накипи
          Длина шнура
          3  м
          Никаких протечек
          Система "капля-стоп"
          Объем резервуара для воды
          300  мл

        • Разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          до 35 г/мин
          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Заостренный носик
          Распылитель
          Да
          Паровой удар
          до 95 г/мин
          Вертикальное отпаривание
          Да

        • Легко использовать

          Простота установки и хранения
          • Увеличенное отверстие для залива воды
          • Встроенное отделение для хранения шнура
          Быстрый нагрев
          Да

        • Гладкое скольжение

          Подошва
          Подошва SteamGlide

        • Технические характеристики

          Частота
          50—60
          Питание
          2300
          напряжение
          220—240

        • Вес и габариты

          Габариты изделия
          328 x 129 x 163
          Вес продукта
          1,64

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