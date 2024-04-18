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Больше не доступен
шнур 3 м
Увеличенное отверстие для залива воды делает заливку воды в утюг простым и быстрым делом. Это занимает всего несколько секунд, и вы никак не разольете воду мимо резервуара!
С удлиненным шнуром EasyCare (3 м) можно легко дотянуться до края гладильной доски и даже дальше!
Четкая индикация уровня воды в утюге Philips позволит легко и быстро определить, достаточно ли воды для глажения.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
SYesm
18/04/2024
Україна
Надежность поражает
Брал жене этот утюг, еще и фирменную металлическую пишущую авторучку получил за то ответы на вопросы какой-то девочки из Филипса. Но суть в том, что давеча сосед спросил какой марки утюг я бы мог посоветовать. И тут начал вспоминать, в котором году я покупал данный утюг, - вспомнил, что где-то в 2010 году. Он и до сих пор выглядит современно. Старшему ребенку уже 19 лет, младшему 16 в этом году. т.е. пользовались утюгом и не берегли его, ни разу не ремонтировали, вовремя очищали от накипи.
Плюсы
Надёжность, долговечность, удобство.
Минусы
для
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 3300 series GC3388/22 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 3300 series GC3388/22 Паровой утюг