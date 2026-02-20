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EnergyCare Паровой утюг
Больше не доступен
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GC3620/02
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Consumer Care Book Philips EnergyCare Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips EnergyCare Steam iron GC3620 - English (US)
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Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очистить подошву обычного или парового утюга Philips
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
Утюг Philips шипит в вертикальном положении
Паровой утюг Philips не вырабатывает пар
На утюге Philips с парогенераторм мигает индикатор Calc-Clean