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Больше не доступен

EnergyCareПаровой утюг

GC3660/02

1 награда

Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара.

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Паровой утюг с режимом энергосбережения

Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

  • Автоматическое отключение

Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

Технические характеристики

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Награды

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  • • Скидка -10% за подписку
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