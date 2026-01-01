Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
GC3720/02
100 % мощность подачи пара, экономия энергии 25 %*.
Благодаря инновационной технологии мощность пара в этом паровом утюге Philips используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в утюге являются вторично переработанными.
2400 Вт
Паровой удар 130 г
Экорежим
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Награды
Отзывы
Экономия до 25 % электроэнергии на основании данных IEC 603311, по сравнению с моделью RI3320 в режиме максимального нагрева