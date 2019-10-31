Прасую цією праскою із задоволенням.раніше прасування було нелюбимою справою.зараз залюбки.навіть після роботи прасую речі. Із плюсів не пригорає підошва праски.пар подається рівномірно.Мій син якому 12 років.дивлячись на мій ентузіазм сам почав мені допомагати і по вихідним з радістю прасує.причому в нього навіть краще виходить.отже з цією праскою навіть дитина впорається з легкістю.