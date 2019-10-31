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Больше не доступен
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Уникальный паровой носик со специальными отверстиями для пара на кончике позволяет пару проникать к самым мелким и труднодоступным деталям одежды.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Lopasti
31/10/2019
Україна
Рекомендую
Прасую цією праскою із задоволенням.раніше прасування було нелюбимою справою.зараз залюбки.навіть після роботи прасую речі. Із плюсів не пригорає підошва праски.пар подається рівномірно.Мій син якому 12 років.дивлячись на мій ентузіазм сам почав мені допомагати і по вихідним з радістю прасує.причому в нього навіть краще виходить.отже з цією праскою навіть дитина впорається з легкістю.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC4330/02 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC4330/02 Парова праска