Потужність та точність
Парова праска зі спеціальним паровим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Постійна подача пари під дуже високим тиском (40 г), надзвичайно потужний удар концентрованої пари (100 г), видовжені отвори для пари та спеціальні функції безпеки.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужність та точність
Парова праска зі спеціальним паровим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Постійна подача пари під дуже високим тиском (40 г), надзвичайно потужний удар концентрованої пари (100 г), видовжені отвори для пари та спеціальні функції безпеки.
Потужність та точність
Парова праска зі спеціальним паровим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Постійна подача пари під дуже високим тиском (40 г), надзвичайно потужний удар концентрованої пари (100 г), видовжені отвори для пари та спеціальні функції безпеки.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужність та точність
Парова праска зі спеціальним паровим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Постійна подача пари під дуже високим тиском (40 г), надзвичайно потужний удар концентрованої пари (100 г), видовжені отвори для пари та спеціальні функції безпеки.
Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.
Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.
Менше доливання води завдяки дуже великому резервуару для води ємністю 350 мл, тож Ви зможете попрасувати більше одягу за один раз.
Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) праски Philips можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!
Унікальний паровий носик поєднує особливо загострену передню частину підошви зі спеціальними отворами для пари вгорі, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.
Система автоматичного видалення накипу.
М’яка ручка цієї праски Philips забезпечує зручне прасування навіть протягом тривалого часу.
Зручне прасування
Усунення складок
Легкість у використанні
Гладке ковзання
Технічні характеристики
Вага та розміри
GC026/30
GC026/80
GC026/00