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Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Унікальний паровий носик поєднує особливо загострену передню частину підошви зі спеціальними отворами для пари вгорі, що забезпечує доступ навіть до найменших і найважчих ділянок із метою отримання найкращих результатів прасування.
Нагороди
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Lopasti
31/10/2019
Україна
Рекомендую
Прасую цією праскою із задоволенням.раніше прасування було нелюбимою справою.зараз залюбки.навіть після роботи прасую речі. Із плюсів не пригорає підошва праски.пар подається рівномірно.Мій син якому 12 років.дивлячись на мій ентузіазм сам почав мені допомагати і по вихідним з радістю прасує.причому в нього навіть краще виходить.отже з цією праскою навіть дитина впорається з легкістю.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC4330/02 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC4330/02 Парова праска