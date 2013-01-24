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Azur

Паровой утюг

GC4537/70
Общая оценка / 5
  • Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара
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    Azur Паровой утюг

    GC4537/70
    Общая оценка / 5

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

    Azur Паровой утюг

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

    Azur Паровой утюг

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантированно оптимальная подача пара

      С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

      • Постоянная подача пара 45 г/мин
      • Паровой удар 200 г
      • Подошва SteamGlide
      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Система быстрой очистки от накипи

      Система быстрой очистки от накипи

      Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

      паровой удар до 200 г для разглаживания жестких складок

      паровой удар до 200 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань для легкого разглаживания жестких складок

      2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

      Подача пара до 45 г/мин для быстрого разглаживания складок

      Подача пара до 45 г/мин для быстрого разглаживания складок

      Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

      Технические характеристики

      • Технология

        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        45  г/мин
        Питание
        2400  Вт
        Готовность к использованию
        2  мин
        Паровой удар
        200  г
        напряжение
        240  В
        Распыление воды
        Да

      • Легко использовать

        Превосходное скольжение подошвы
        3  звезд
        Название подошвы
        Подошва SteamGlide
        Встроенная розетка
        Да
        Длина шнура питания
        2  м
        Элементы управления режимами подачи пара на ручке
        Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        4  звезд
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Быстрая очистка от накипи

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        13,7 x 16,7 x 33,2  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        12,88 x 15,33 x 31,95  см
        Вес (с упаковкой)
        1,791  кг
        Вес утюга
        1,552  кг
        Вес утюга + подставка
        1,569  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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