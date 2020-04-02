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  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара

Больше не доступен

AzurПаровой утюг

GC4537/70

4.6
| (17) Отзывы | 88% рекомендуют этот продукт

1 награда

Гарантированно оптимальная подача пара
Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора.
Посмотреть все преимущества

С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

Гарантированно оптимальная подача пара

  • Постоянная подача пара 45 г/мин

  • Паровой удар 200 г

  • Подошва SteamGlide

Система быстрой очистки от накипи

Система быстрой очистки от накипи

Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

паровой удар до 200 г для разглаживания жестких складок

паровой удар до 200 г для разглаживания жестких складок

Пар проникает глубоко в ткань для легкого разглаживания жестких складок

2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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4.6

из 5

17

Отзывы

88%

рекомендуют этот продукт

2

02/04/2020

Україна

Україна

Утюг GC4537

Отличный утюг, с лёгкостью справляется с поставленной задачей. Хороший паровой удар, для домашнего использования, то, что нужно. Удобно очистить от накипи, кнопка для пара находится прям под пальцем, а не сверху, хорошо скользит. Очень узкий носик, удобно прогладивать между пуговиц.

Плюсы

Паровой удар, подошва, очистка, кнопка пара.

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4537/70 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4537/70 Паровой утюг

17/09/2019

Україна

Україна

Глажу с удовольствием

Отглаживает даже мятый лен. Сам утюг скользит отлично, легкий. Воды хватает на одни х/б брюки и 4-3 рубашки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4537/70 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4537/70 Паровой утюг

26/12/2021

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Azur,тільки Azur!!!!!!!

З Azur отримую одне задоволення від прасування!!!! Рекомендую всім!!!

Плюсы

Автоочистка,автовідкючення

Минусы

——-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4567/80 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4567/80 Парова праска

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