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Більше не доступний
Постійна подача пари 45 г/хв
Паровий удар 200 г
Підошва SteamGlide
Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання
Глибше проникає у тканину для легшого усунення важких складок
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування
Нагороди
4.7
з 5
84
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Ksju
26/12/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Azur,тільки Azur!!!!!!!
З Azur отримую одне задоволення від прасування!!!! Рекомендую всім!!!
Плюси
Автоочистка,автовідкючення
Мінуси
——-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4567/80 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4567/80 Парова праска
Машуня
18/11/2021
Україна
Тривалий час користуюся цією моделлю.
Користуюся даним типом праски більше 10 років. Перший раз купила цю праску у 2010 році і вона досі працює, але вже дещо стала слабше гріти. Тому купила нову і цілком задоволена. Легко рухається по тканині, якісно розгладжує.
Плюси
стильний дизайн, легка у використанні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4537/70 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4537/70 Парова праска
КKKK
09/11/2021
Україна
Надійність
Використовую вже дуже довго. Хотів купити новий, але жінки проти. Працює і працює рік за роком
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4564/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur GC4564/20 Парова праска