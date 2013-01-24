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Azur

Парова праска

GC4537/70
Загальна оцінка / 5
  • Ефективність відпарювання гарантовано Ефективність відпарювання гарантовано Ефективність відпарювання гарантовано
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    Azur Парова праска

    GC4537/70
    Загальна оцінка / 5

    Ефективність відпарювання гарантовано

    Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги

    Azur Парова праска

    Ефективність відпарювання гарантовано

    Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги

    Ефективність відпарювання гарантовано

    Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги

    Azur Парова праска

    Ефективність відпарювання гарантовано

    Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго. Переглянути усі переваги

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      Ефективність відпарювання гарантовано

      Із нашою вдосконаленою системою швидкого видалення накипу

      • Постійна подача пари 45 г/хв.
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      Технічні характеристики

      • Технологія

        Для усіх тканин, які можна прасувати
        Так

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        45  г/хв.
        Потужність
        2400  Вт
        Готовність до використання
        2  хв.
        Паровий удар
        200  г
        Напруга
        240  В
        Розпилювач води
        Так

      • Легкість у використанні

        Ефективність ковзання підошви
        3  зірок
        Назва підошви
        SteamGlide
        Вмонтований штекер
        Так
        Довжина шнура живлення
        2  м
        Вибір рівня пари на ручці
        Так
        Стійкість підошви до подряпин
        4  зірок
        Можна використовувати водопровідну воду
        Так
        Система "крапля-стоп"
        Так

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Швидке видалення накипу

      • Розмір і вага

        Розміри упаковки (ШхВхД)
        13,7x16,7x33,2  см
        Розміри виробу (ШxВxД)
        12,88x15,33x31,95  см
        Загальна вага з упаковкою
        1,791  кг
        Вага праски
        1,552  кг
        Вага праски з платформою
        1,569  кг

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Екологічність

        Упаковка пристрою
        100% придатна для переробки
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

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