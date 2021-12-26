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  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано
  • Ефективність відпарювання гарантовано

Більше не доступний

AzurПарова праска

GC4537/70

4.7
| (84) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Ефективність відпарювання гарантовано
Завдяки нашій інноваційній конструкції часточки накипу легко ламаються та автоматично збираються у знімному контейнері для накипу. Накип можна легко вимити менш ніж за 15 секунд, що забезпечує чудові результати надовго.
Переглянути всі переваги

Із нашою вдосконаленою системою швидкого видалення накипу

Ефективність відпарювання гарантовано

  • Постійна подача пари 45 г/хв

  • Паровий удар 200 г

  • Підошва SteamGlide

Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски

Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски

Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання

Паровий удар до 200 г розпрасовує важкі складки

Паровий удар до 200 г розпрасовує важкі складки

Глибше проникає у тканину для легшого усунення важких складок

2400 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

2400 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.7

з 5

84

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

2

26/12/2021

Україна

Україна

Перевірений покупець

Azur,тільки Azur!!!!!!!

З Azur отримую одне задоволення від прасування!!!! Рекомендую всім!!!

Плюси

Автоочистка,автовідкючення

Мінуси

——-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4567/80 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4567/80 Парова праска

18/11/2021

Україна

Україна

Тривалий час користуюся цією моделлю.

Користуюся даним типом праски більше 10 років. Перший раз купила цю праску у 2010 році і вона досі працює, але вже дещо стала слабше гріти. Тому купила нову і цілком задоволена. Легко рухається по тканині, якісно розгладжує.

Плюси

стильний дизайн, легка у використанні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4537/70 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4537/70 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Надійність

Використовую вже дуже довго. Хотів купити новий, але жінки проти. Працює і працює рік за роком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4564/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur GC4564/20 Парова праска

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