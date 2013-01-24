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    Паровой утюг

    GC4620
    Общая оценка / 5
    • Легко разглаживает складки Легко разглаживает складки Легко разглаживает складки
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      Паровой утюг

      GC4620
      Общая оценка / 5

      Легко разглаживает складки

      Подошва SteamGlide позволяет гладить легко и без усилий. Мощная подача пара и легкое скольжение делают эту подошву идеальной для удаления складок! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Паровой утюг

      Легко разглаживает складки

      Подошва SteamGlide позволяет гладить легко и без усилий. Мощная подача пара и легкое скольжение делают эту подошву идеальной для удаления складок! Узнать обо всех преимуществах

      Легко разглаживает складки

      Подошва SteamGlide позволяет гладить легко и без усилий. Мощная подача пара и легкое скольжение делают эту подошву идеальной для удаления складок! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Паровой утюг

      Легко разглаживает складки

      Подошва SteamGlide позволяет гладить легко и без усилий. Мощная подача пара и легкое скольжение делают эту подошву идеальной для удаления складок! Узнать обо всех преимуществах

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        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Легко разглаживает складки

        Мощное глажение с подошвой SteamGlide

        • Автоматическое отключение
        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Постоянная подача пара до 40 г/мин

        Постоянная подача пара до 40 г/мин

        Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

        Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

        Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

        Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

        Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

        Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

        Паровой удар до 165 г для разглаживания самых неподатливых складок

        Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Включено в комплект
          Зажим для удобного хранения шнура

        • Комфортное глажение

          Дополнительный комфорт
          • Свободный поворот шнура на 360 градусов
          • Мягкая ручка
          Управляемая очистка от накипи
          Двойная система очистки от накипи
          Длина шнура
          3  м
          Никаких протечек
          Система "капля-стоп"
          Безопасен в использовании
          • Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг
          • Превышает международные стандарты перепада напряжения
          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Объем резервуара для воды
          350  мл

        • Разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          до 40 г/мин
          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Паровой носик
          Распылитель
          Да
          Паровой удар
          до 165 г/мин
          Вертикальное отпаривание
          Да

        • Легко использовать

          Управление
          • Индикатор нагрева
          • Настройка подачи пара
          Быстрый нагрев
          Да

        • Гладкое скольжение

          Подошва
          Подошва SteamGlide

        • Технические характеристики

          Частота
          50–60
          Питание
          2400
          напряжение
          220–240

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