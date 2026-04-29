КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

PerfectCare Pure Утюг с парогенератором

Больше не доступен

Поддержка

PerfectCare PureУтюг с парогенератором

GC7635/30

PerfectCare Pure Утюг с парогенератором

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Consumer Care Book Philips PerfectCare Pure Steam generator iron - English (US)

  • PDF файл, 6 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Pure Steam generator iron GC7635/30 - English (US)

  • PDF файл, 290.1 kB
  • 13 March 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Запасные части и аксессуары

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь