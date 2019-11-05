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Більше не доступний

PerfectCare PureПарогенератор

GC7635/30

4.1
| (17) Відгуки | 87% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидше та легше прасування
Прасуйте без налаштування температури завдяки революційній технології OptimalTEMP. Значно компактніший та легший дизайн для зручнішого зберігання. На 99% менше накипу – картриджі проти накипу Pure Steam подовжують термін експлуатації у 5 разів
Переглянути всі переваги

без потреби регулювати температуру

Швидше та легше прасування

  • Максимальний тиск помпи 5 бар

  • Паровий удар 240 г

  • Фіксатор для транспортування

  • Фіксований резервуар для води на 1,5 л

Паровий удар до 240 г

Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та усунення важких складок.

Заощадження електроенергії в екорежимі

Заощадження електроенергії в екорежимі

В екорежимі подача пари зменшується, тож ви можете заощаджувати електроенергію без шкоди для результатів прасування. Щоб пришвидшити прасування, увімкніть турборежим, у якому подається більше пари.

Максимальний тиск помпи 5 бар

Максимальний тиск помпи 5 бар

Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

17

Відгуки

87%

рекомендують цей виріб

3

05/11/2019

Україна

Україна

Прекрасний помічник

Пристрій незамінний помічник, особливо коли в тебе "талант" забути вимкнути праску, або ж зіпсувати одяг з одного доторку до праски!)) Парогенератор сам вимикається та в жодному разі не зіпсує ваші речі! Зручно і просто в використанні!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор

01/04/2019

Україна

Україна

Відмінно!

Скажу коротко - моя супруга в восторге. Она сказала, что никогда не думала, что гладить можно так просто. Переход с обычного утюга на паровую систему - это как с Таврии пересесть на Мерседес. Даже мой старший сын - студент научился гладить свои брюки и рубашки. При чем делает это с удовольствием! Покупаю на базаре десятилированную воду в пятилитровых бутылях по 25 гривен за бутыль. Для нашей семьи из 5 человек хватает на месяц полтора. И никакой накипи! Пользуюсь уже год. Фильтров в комплекте было два. Но второй пока не распечатал. Короче если хотите сделать жене подарок - это второе место после посудомоечной машины по положительным эмоциям. Кстати теперь можно не переживать - техника не прожигает ткань даже если оставить ее лежать на чем-то. Да еще и выключается сама после 2-3 минут простоя. Песня! Рекомендую.

Цей відгук про PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор

Цей відгук про PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор

19/06/2019

България

България

Ютия с парогенератор Philips Optimal Temp GC7635/30

Ютия от ново поколение, с перфектни показатели!Гладене без нужда от регулиране на температурата, опастност от изгаряния на плата, което я прави лесна и удобна при гладене на различни материи!Не се надрасква лесно, лека и компактна!Това е моята зтия, от която съм доволна много!Препоръчвам я!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор

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