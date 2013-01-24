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PerfectCare Pure

Парогенератор

GC7635/30
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Швидше та легше прасування Швидше та легше прасування Швидше та легше прасування
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    PerfectCare Pure Парогенератор

    GC7635/30
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Швидше та легше прасування

    Прасуйте без налаштування температури завдяки революційній технології OptimalTEMP. Значно компактніший та легший дизайн для зручнішого зберігання. На 99% менше накипу – картриджі проти накипу Pure Steam подовжують термін експлуатації у 5 разів. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    PerfectCare Pure Парогенератор

    Швидше та легше прасування

    Прасуйте без налаштування температури завдяки революційній технології OptimalTEMP. Значно компактніший та легший дизайн для зручнішого зберігання. На 99% менше накипу – картриджі проти накипу Pure Steam подовжують термін експлуатації у 5 разів. Переглянути усі переваги

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      Швидше та легше прасування

      без потреби регулювати температуру

      • Максимальний тиск помпи 5 бар
      • Паровий удар 240 г
      • Фіксатор для транспортування
      • Фіксований резервуар для води на 1,5 л
      Прасуйте будь-які речі від джинсу до шовку без налаштування температури

      Прасуйте будь-які речі від джинсу до шовку без налаштування температури

      "Тепер Ви можете прасувати все – від джинсу до шовку – не налаштовуючи температуру. Ви гарантовано не спалите одяг, який можна прасувати. Революційна технологія включає (1) прогресивний розумний процесор для точного контролю температури підошви, тож Вам більше не доведеться регулювати температуру, і (2) компактний двигун подачі пари ProVelocity для подачі більшого об’єму пари та швидшого прасування. Парогенератор має компактну конструкцію для простоти зберігання."

      Заощадження електроенергії в еко-режимі

      Заощадження електроенергії в еко-режимі

      В еко-режимі подача пари зменшується, тож Ви можете заощаджувати електроенергію без шкоди для результатів прасування. Щоб пришвидшити прасування, увімкніть турборежим, в якому подається більше пари.

      Максимальний тиск помпи 5 бар

      Максимальний тиск помпи 5 бар

      Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.

      Можна використовувати водопровідну воду та будь-коли під час прасування доливати воду

      Можна використовувати водопровідну воду та будь-коли під час прасування доливати воду

      Для Вашої праски з генератором пари можна використовувати водопровідну воду. Якщо під час прасування закінчилася вода, її можна легко долити в резервуар, не чекаючи та не вимикаючи пристрій.

      Надійно фіксуйте праску на платформі

      Надійно фіксуйте праску на платформі

      До праски з генератором пари додається фіксатор для транспортування. Ви можете надійно зафіксувати праску на платформі, це буде безпечніше та зменшить ризик торкання до гарячої підошви. Крім того, Ви зможете легко переносити парогенератор.

      Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

      Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

      Інноваційна технологія OptimalTEMP від Philips – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Не потрібно під час прасування ставити праску на платформу, просто залиште праску гарячою підошвою безпосередньо на одязі чи бавовняному покритті дошки, не використовуючи додаткових аксесуарів. Це не призведе до пошкодження дошки чи одягу, який можна прасувати. Тож прасування стане легшим із меншим навантаженням на зап’ястя.

      Автоматичне вимкнення для безпеки та заощадження електроенергії

      Автоматичне вимкнення для безпеки та заощадження електроенергії

      Функція безпечного автоматичного вимкнення автоматично вимикає пристрій для економії енергії, якщо ним не користувалися протягом кількох хвилин.

      Наша підошва, яка найкраще ковзає

      Наша підошва, яка найкраще ковзає

      Наша 5-зіркова підошва з титановим шаром найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин

      Резервуар на 1,5 л води, до 2 годин прасування

      Резервуар на 1,5 л води, до 2 годин прасування

      Завдяки резервуару на 1,5 л Ви зможете прасувати безперервно до 2 годин, не доливаючи води. Доливати воду тепер швидше завдяки великому отвору для доливання. Ви можете наливати в свою праску з генератором пари воду з-під крана або з глека/великої пляшки.

      Паровий удар до 240 г

      Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

      Найкомпактніший і найлегший парогенератор

      Цей компактний пристрій легко зберігати. Більше не потрібно шукати багато місця для нього! А оскільки він мало важить, його легко переносити. Легка праска зробить прасування набагато зручнішим.

      На 99% менше накипу завдяки картриджу проти накипу PureSteam

      Картридж проти накипу PureSteam відфільтровує 99% накипу із водопровідної води. Він забезпечує постійний потік пари та запобігає потраплянню залишків накипу на одяг.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Додаткові картриджі для видалення накипу
        Так

      • Очищення від накипу

        Нагадування про очищення від накипу
        Так
        Рішення для очищення від накипу
        • Демінералізована вода
        • Картридж проти накипу PureSteam
        Підходить для води з крана
        Так

      • Легкість у використанні

        Вільний шнур (повертається)
        Вільний на 180 градусів шнур
        Пристосування для шнура
        Затискач для шнура
        Час нагрівання
        2  хв.
        Довжина шланга
        1,6  м
        Зберігання шланга
        Відділення для зберігання шланга
        Довжина шнура живлення
        1,8  м
        Доливання води в будь-який час
        Так
        Безпека для всіх тканин
        Навіть таких делікатних, як шовк
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Футляр для зберігання
        Фіксатор для транспортування
        Ємність резервуара для води
        1500  мл
        Наливання та зливання води
        Надзвичайно великий отвір для наливання води

      • Швидке та потужне усування складок

        Постійна подача пари
        120  г/хв.
        Технологія OptimalTEMP
        Так
        Потужність
        2400  Вт
        Безпечне встановлення на опору
        так
        Підошва
        T-ionicGlide
        Паровий удар
        240  г
        Паровий носик
        Так
        Різноманітні налаштування пари
        Так
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Турбо-відпарювання
        Так
        Тиск
        Макс. 5 бар

      • Надійність

        Енергоощадний режим
        Так

      • Технічні характеристики

        Розміри упаковки
        40 x 23 x 28  см
        Розміри виробу
        35,4 x 19,3 x 22,4  см
        Вага праски
        1,2  кг
        Вага праски з платформою
        (з 1 картриджем) 3,19  кг

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