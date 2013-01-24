Швидше та легше прасування
Прасуйте без налаштування температури завдяки революційній технології OptimalTEMP. Значно компактніший та легший дизайн для зручнішого зберігання. На 99% менше накипу – картриджі проти накипу Pure Steam подовжують термін експлуатації у 5 разів. Переглянути усі переваги
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Швидше та легше прасування
Прасуйте без налаштування температури завдяки революційній технології OptimalTEMP. Значно компактніший та легший дизайн для зручнішого зберігання. На 99% менше накипу – картриджі проти накипу Pure Steam подовжують термін експлуатації у 5 разів. Переглянути усі переваги
"Тепер Ви можете прасувати все – від джинсу до шовку – не налаштовуючи температуру. Ви гарантовано не спалите одяг, який можна прасувати. Революційна технологія включає (1) прогресивний розумний процесор для точного контролю температури підошви, тож Вам більше не доведеться регулювати температуру, і (2) компактний двигун подачі пари ProVelocity для подачі більшого об’єму пари та швидшого прасування. Парогенератор має компактну конструкцію для простоти зберігання."
В еко-режимі подача пари зменшується, тож Ви можете заощаджувати електроенергію без шкоди для результатів прасування. Щоб пришвидшити прасування, увімкніть турборежим, в якому подається більше пари.
Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.
Для Вашої праски з генератором пари можна використовувати водопровідну воду. Якщо під час прасування закінчилася вода, її можна легко долити в резервуар, не чекаючи та не вимикаючи пристрій.
До праски з генератором пари додається фіксатор для транспортування. Ви можете надійно зафіксувати праску на платформі, це буде безпечніше та зменшить ризик торкання до гарячої підошви. Крім того, Ви зможете легко переносити парогенератор.
Інноваційна технологія OptimalTEMP від Philips – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Не потрібно під час прасування ставити праску на платформу, просто залиште праску гарячою підошвою безпосередньо на одязі чи бавовняному покритті дошки, не використовуючи додаткових аксесуарів. Це не призведе до пошкодження дошки чи одягу, який можна прасувати. Тож прасування стане легшим із меншим навантаженням на зап’ястя.
Функція безпечного автоматичного вимкнення автоматично вимикає пристрій для економії енергії, якщо ним не користувалися протягом кількох хвилин.
Наша 5-зіркова підошва з титановим шаром найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин
Завдяки резервуару на 1,5 л Ви зможете прасувати безперервно до 2 годин, не доливаючи води. Доливати воду тепер швидше завдяки великому отвору для доливання. Ви можете наливати в свою праску з генератором пари воду з-під крана або з глека/великої пляшки.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
Цей компактний пристрій легко зберігати. Більше не потрібно шукати багато місця для нього! А оскільки він мало важить, його легко переносити. Легка праска зробить прасування набагато зручнішим.
Картридж проти накипу PureSteam відфільтровує 99% накипу із водопровідної води. Він забезпечує постійний потік пари та запобігає потраплянню залишків накипу на одяг.
Аксесуари
Очищення від накипу
Легкість у використанні
Швидке та потужне усування складок
Надійність
Технічні характеристики
GC026/30
GC026/80
GC026/00