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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Максимальний тиск помпи 5 бар
Паровий удар 240 г
Фіксатор для транспортування
Фіксований резервуар для води на 1,5 л
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та усунення важких складок.
В екорежимі подача пари зменшується, тож ви можете заощаджувати електроенергію без шкоди для результатів прасування. Щоб пришвидшити прасування, увімкніть турборежим, у якому подається більше пари.
Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.
Нагороди
4.1
з 5
17
Відгуки
87%
рекомендують цей виріб
Asha
05/11/2019
Україна
Прекрасний помічник
Пристрій незамінний помічник, особливо коли в тебе "талант" забути вимкнути праску, або ж зіпсувати одяг з одного доторку до праски!)) Парогенератор сам вимикається та в жодному разі не зіпсує ваші речі! Зручно і просто в використанні!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор
Papa2019
01/04/2019
Україна
Відмінно!
Скажу коротко - моя супруга в восторге. Она сказала, что никогда не думала, что гладить можно так просто. Переход с обычного утюга на паровую систему - это как с Таврии пересесть на Мерседес. Даже мой старший сын - студент научился гладить свои брюки и рубашки. При чем делает это с удовольствием! Покупаю на базаре десятилированную воду в пятилитровых бутылях по 25 гривен за бутыль. Для нашей семьи из 5 человек хватает на месяц полтора. И никакой накипи! Пользуюсь уже год. Фильтров в комплекте было два. Но второй пока не распечатал. Короче если хотите сделать жене подарок - это второе место после посудомоечной машины по положительным эмоциям. Кстати теперь можно не переживать - техника не прожигает ткань даже если оставить ее лежать на чем-то. Да еще и выключается сама после 2-3 минут простоя. Песня! Рекомендую.
Цей відгук про PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор
Цей відгук про PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор
ankasat
19/06/2019
България
Ютия с парогенератор Philips Optimal Temp GC7635/30
Ютия от ново поколение, с перфектни показатели!Гладене без нужда от регулиране на температурата, опастност от изгаряния на плата, което я прави лесна и удобна при гладене на различни материи!Не се надрасква лесно, лека и компактна!Това е моята зтия, от която съм доволна много!Препоръчвам я!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор