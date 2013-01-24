Отличные результаты, минимум усилий

Мощная и в тоже время удивительно компактная, эта паровая система обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением. Большой резервуар для воды можно заполнять в любое время в любом месте, что делает глажение быстрым и легким. Узнать обо всех преимуществах