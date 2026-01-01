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Больше не доступен
GC8420/02
Отличные результаты, минимум усилий
Мощная и в тоже время удивительно компактная, эта паровая система обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением. Большой резервуар для воды можно заполнять в любое время в любом месте, что делает глажение быстрым и легким.
1,6 л
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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