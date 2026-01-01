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  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator
  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator

Больше не доступен

8400 seriesПарогенератор

GC8420/02

1 награда

Отличные результаты, минимум усилий

Мощная и в тоже время удивительно компактная, эта паровая система обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением. Большой резервуар для воды можно заполнять в любое время в любом месте, что делает глажение быстрым и легким.

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Отличные результаты, минимум усилий

  • 1,6 л

Давление до 5 бар

Давление до 5 бар

Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

Паровой удар до 160 г

Паровой удар до 160 г

Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

Постоянная подача пара до 110 г/мин.

Постоянная подача пара до 110 г/мин.

Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

Технические характеристики

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Награды

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