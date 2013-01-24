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PerfectCare Expert

Парогенератор

GC9247/30
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Общая оценка / 5
1 награда
  • Ультрабыстрое глажение Ультрабыстрое глажение Ультрабыстрое глажение
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    PerfectCare Expert Парогенератор

    GC9247/30
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Ультрабыстрое глажение

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

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    PerfectCare Expert Парогенератор

    Ультрабыстрое глажение

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

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      Ультрабыстрое глажение

      без необходимости регулировки температуры

      • Давление до 6,5 бар
      • Паровой удар 350 г
      • Фиксация Carry-lock
      • Съемный резервуар для воды 1,5 л
      Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

      Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

      Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Прибор оснащен революционной технологией: 1) улучшенный процессор Smart Control точно регулирует температуру подошвы, поэтому нет необходимости вручную настраивать температуру; 2) мощная циклоническая камера обеспечивает более мощную и постоянную подачу пара для быстрого и простого глажения.

      Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

      Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

      Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

      Экономия энергии при помощи ЭКОРЕЖИМА

      Экономия энергии при помощи ЭКОРЕЖИМА

      Используя ЭКОРЕЖИМ с уменьшенным количеством пара, можно сэкономить энергию и сохранить отличные результаты глажения.

      Возможность использования водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

      Возможность использования водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

      Парогенератор предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.

      Надежная фиксация утюга на базовой станции

      Надежная фиксация утюга на базовой станции

      Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.

      Выключается автоматически для энергосбережения и вашего спокойствия

      Выключается автоматически для энергосбережения и вашего спокойствия

      Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

      Наша премиальная подошва

      Наша премиальная подошва

      Наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана обеспечивает непревзойденное скольжение

      Давление до 6,5 бар

      Давление до 6,5 бар

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

      Съемный резервуар для воды 1,5 л, до 2 часов глажения

      Съемный резервуар для воды 1,5 л, до 2 часов глажения

      Резервуар легко снимается для удобного наполнения водой из-под крана. Большое отверстие для залива воды обеспечивает быстрое наполнение резервуара. Резервуар для воды 1,5 л позволяет гладить до 2 часов без необходимости долива воды.

      Технические характеристики

      • Очистка от накипи

        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Да
        Очистка от накипи
        Easy De-calc
        Можно использовать водопроводную воду
        Да

      • Легко использовать

        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Отделение для хранения шнура
        Отделение для хранения шнура
        Время нагрева
        2  мин
        Длина шланга
        1,7  м
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга
        Оповещение о низком уровне воды
        Да
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Долив в любое время
        Да
        Безопасен для всех видов тканей
        Подходит даже для шелка
        Система автоотключения
        Да
        Метод хранения
        Фиксация Carry-lock
        Объем резервуара для воды
        1500  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        • Съемный резервуар для воды
        • Большое отверстие для залива воды

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Технология OptimalTEMP
        Да
        Питание
        2400  Вт
        Безопасность и удобство использования
        Да
        Подошва
        T-ionicGlide
        Паровой удар
        350  г
        Регулировка подачи пара
        Да
        Паровой носик
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Давление
        До 6,5

      • Технические характеристики

        Размеры упаковки
        30,5 x 33,5 x 49,1  см
        Габариты изделия
        28,3 x 26,3 x 42,4  см
        Вес утюга
        1,2  кг
        Вес утюга + подставка
        5  кг

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