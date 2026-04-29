КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Тостер

Больше не доступен

Поддержка

Тостер

HD2627/20

Тостер

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

User Manual Philips Toaster

  • PDF файл, 3.9 MB
  • 13 March 2026

Тостер с отверстиями разной ширины позволяет приготовить ровно порумяненные до золотистого или коричневого цвета толстые или тонкие тосты. Подставка для подогревания булочек, а также функция разморозки и подогрева делают этот тостер особенно удобным. Безопасен в использовании благодаря специальному подъемнику, кнопке отмены и ненагревающейся внешней поверхности.

  • PDF файл
  • 29 March 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей