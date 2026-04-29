Тостер с отверстиями разной ширины позволяет приготовить ровно порумяненные до золотистого или коричневого цвета толстые или тонкие тосты. Подставка для подогревания булочек, а также функция разморозки и подогрева делают этот тостер особенно удобным. Безопасен в использовании благодаря специальному подъемнику, кнопке отмены и ненагревающейся внешней поверхности.