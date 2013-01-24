Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Тостер

HD2627/20
Загальна оцінка / 5
  • Насолоджуйтеся смачними тостами разом Насолоджуйтеся смачними тостами разом Насолоджуйтеся смачними тостами разом
    -{discount-value}

    Тостер

    HD2627/20
    Загальна оцінка / 5

    Насолоджуйтеся смачними тостами разом

    Тостер із отворами зі змінною шириною забезпечить рівномірне підсмажування тоста, тонкого чи товстого. Пристрій зручний завдяки рамці для підігрівання булочок, а також функції розморожування та повторного нагрівання. Безпечний у використанні завдяки функції високого виймання, кнопці скасування та термоізольованим зовнішнім стінкам. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Тостер

    Насолоджуйтеся смачними тостами разом

    Тостер із отворами зі змінною шириною забезпечить рівномірне підсмажування тоста, тонкого чи товстого. Пристрій зручний завдяки рамці для підігрівання булочок, а також функції розморожування та повторного нагрівання. Безпечний у використанні завдяки функції високого виймання, кнопці скасування та термоізольованим зовнішнім стінкам. Переглянути усі переваги

    Насолоджуйтеся смачними тостами разом

    Тостер із отворами зі змінною шириною забезпечить рівномірне підсмажування тоста, тонкого чи товстого. Пристрій зручний завдяки рамці для підігрівання булочок, а також функції розморожування та повторного нагрівання. Безпечний у використанні завдяки функції високого виймання, кнопці скасування та термоізольованим зовнішнім стінкам. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Тостер

    Насолоджуйтеся смачними тостами разом

    Тостер із отворами зі змінною шириною забезпечить рівномірне підсмажування тоста, тонкого чи товстого. Пристрій зручний завдяки рамці для підігрівання булочок, а також функції розморожування та повторного нагрівання. Безпечний у використанні завдяки функції високого виймання, кнопці скасування та термоізольованим зовнішнім стінкам. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all toaster

      Насолоджуйтеся смачними тостами разом

      Товсті чи тонкі – завжди підсмажені до золотистого кольору

      • 2 отвори
      • 2 функції
      • Чорний/металевий
      • Підігрівання булок
      Рамка для підігрівання булочок та круасанів

      Рамка для підігрівання булочок та круасанів

      Рамка для підігрівання булочок та круасанів.

      Однаково підсмажує як тонкі, так і товсті скибки

      Однаково підсмажує як тонкі, так і товсті скибки

      Однаково підсмажує як тонкі, так і товсті скибки.

      Надзвичайно широкі та глибокі отвори для хліба

      Надзвичайно широкі та глибокі отвори для хліба

      Надзвичайно широкі та глибокі отвори для хліба.

      Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

      Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

      Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.

      Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

      Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

      Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику.

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки хліба

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки хліба

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки хліба.

      Налаштування розігрівання підігріває чи підрум’янює щойно підсмажений хліб

      Налаштування розігрівання підігріває чи підрум’янює щойно підсмажений хліб

      Технічні характеристики

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        чорний матовий металік

      • Загальні специфікації

        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Зберігання шнура
        Так
        Кілька налаштувань підсмажування
        7

      • Технічні характеристики

        Потужність
        900  Вт
        Напруга
        220–240 В  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Розміри отвору (Д x Ш x В)
        136 Д x 28 Ш x 130 В  мм
        Довжина шнура
        0,75 м  см

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись