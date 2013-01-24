Насолоджуйтеся смачними тостами разом
Тостер із отворами зі змінною шириною забезпечить рівномірне підсмажування тоста, тонкого чи товстого. Пристрій зручний завдяки рамці для підігрівання булочок, а також функції розморожування та повторного нагрівання. Безпечний у використанні завдяки функції високого виймання, кнопці скасування та термоізольованим зовнішнім стінкам. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся смачними тостами разом
Тостер із отворами зі змінною шириною забезпечить рівномірне підсмажування тоста, тонкого чи товстого. Пристрій зручний завдяки рамці для підігрівання булочок, а також функції розморожування та повторного нагрівання. Безпечний у використанні завдяки функції високого виймання, кнопці скасування та термоізольованим зовнішнім стінкам. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся смачними тостами разом
Тостер із отворами зі змінною шириною забезпечить рівномірне підсмажування тоста, тонкого чи товстого. Пристрій зручний завдяки рамці для підігрівання булочок, а також функції розморожування та повторного нагрівання. Безпечний у використанні завдяки функції високого виймання, кнопці скасування та термоізольованим зовнішнім стінкам. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся смачними тостами разом
Тостер із отворами зі змінною шириною забезпечить рівномірне підсмажування тоста, тонкого чи товстого. Пристрій зручний завдяки рамці для підігрівання булочок, а також функції розморожування та повторного нагрівання. Безпечний у використанні завдяки функції високого виймання, кнопці скасування та термоізольованим зовнішнім стінкам. Переглянути усі переваги
Рамка для підігрівання булочок та круасанів.
Однаково підсмажує як тонкі, так і товсті скибки.
Надзвичайно широкі та глибокі отвори для хліба.
Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.
Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику.
Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки хліба.
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики