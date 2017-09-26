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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
2 отделения для тостов
3 режима
Черно-серебристый
Сверхширокое отделен., подст. д/булочек
Тостер автоматически выключается, если ломтик хлеба застрял внутри.
Подставка для подогрева булочек и круассанов.
5.0
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Nadiia
26/09/2017
Україна
Отличный тостер
Очень люблю на завтрак тосты)С помощью этого тостера я готовлю себе свои любимый завтрак.Очень удобен и прост в применении.Есть прекрасная подставка для подогрева с помощью которой вы сможете разогреть круасанчики или булочку.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2630/40 Toaster
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2630/40 Toaster
Yuliia
31/08/2020
Україна
перший помічник вранці
не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...
Плюсы
ціна, якість, надійність
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2630/40 Toaster
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2630/40 Toaster
VeeKh
22/06/2019
Україна
Хороший и надежный тостер
Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2630/20 Toaster
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD2630/20 Toaster