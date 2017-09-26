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  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов

Больше не доступен

Viva CollectionТостер

HD2630/20

5
| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Насладитесь вкусом отличных тостов
Тостер Philips HD2630/20 с широкими и глубокими отделениями и функцией автоматического центрирования для равномерно поджаренных золотистых тостов из толстых и тонких ломтиков. Оснащен подставкой для подогревания булочек, выдвигающимся поддоном для крошек и кнопками подогрева и разморозки.
Посмотреть все преимущества

С этим тостером хлеб всегда будет иметь золотистую корочку

Насладитесь вкусом отличных тостов

  • 2 отделения для тостов

  • 3 режима

  • Черно-серебристый

  • Сверхширокое отделен., подст. д/булочек

Система автоматического отключения при застревании ломтика хлеба

Система автоматического отключения при застревании ломтика хлеба

Тостер автоматически выключается, если ломтик хлеба застрял внутри.

Подставка для подогрева булочек и круассанов

Подставка для подогрева булочек и круассанов

Подставка для подогрева булочек и круассанов.

Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

26/09/2017

Україна

Україна

Отличный тостер

Очень люблю на завтрак тосты)С помощью этого тостера я готовлю себе свои любимый завтрак.Очень удобен и прост в применении.Есть прекрасная подставка для подогрева с помощью которой вы сможете разогреть круасанчики или булочку.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2630/40 Toaster

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2630/40 Toaster

31/08/2020

Україна

Україна

перший помічник вранці

не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...

Плюсы

ціна, якість, надійність

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2630/40 Toaster

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2630/40 Toaster

22/06/2019

Україна

Україна

Хороший и надежный тостер

Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2630/20 Toaster

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2630/20 Toaster

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