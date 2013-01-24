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Viva Collection

Тостер

HD2630/20
Общая оценка / 5
  • Насладитесь вкусом отличных тостов Насладитесь вкусом отличных тостов Насладитесь вкусом отличных тостов
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    Viva Collection Тостер

    HD2630/20
    Общая оценка / 5

    Насладитесь вкусом отличных тостов

    Тостер Philips HD2630/20 с широкими и глубокими отделениями и функцией автоматического центрирования для равномерно поджаренных золотистых тостов из толстых и тонких ломтиков. Оснащен подставкой для подогревания булочек, выдвигающимся поддоном для крошек и кнопками подогрева и разморозки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Viva Collection Тостер

    Насладитесь вкусом отличных тостов

    Тостер Philips HD2630/20 с широкими и глубокими отделениями и функцией автоматического центрирования для равномерно поджаренных золотистых тостов из толстых и тонких ломтиков. Оснащен подставкой для подогревания булочек, выдвигающимся поддоном для крошек и кнопками подогрева и разморозки. Узнать обо всех преимуществах

    Насладитесь вкусом отличных тостов

    Тостер Philips HD2630/20 с широкими и глубокими отделениями и функцией автоматического центрирования для равномерно поджаренных золотистых тостов из толстых и тонких ломтиков. Оснащен подставкой для подогревания булочек, выдвигающимся поддоном для крошек и кнопками подогрева и разморозки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Тостер

    Насладитесь вкусом отличных тостов

    Тостер Philips HD2630/20 с широкими и глубокими отделениями и функцией автоматического центрирования для равномерно поджаренных золотистых тостов из толстых и тонких ломтиков. Оснащен подставкой для подогревания булочек, выдвигающимся поддоном для крошек и кнопками подогрева и разморозки. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все toaster

      Насладитесь вкусом отличных тостов

      С этим тостером хлеб всегда будет иметь золотистую корочку

      • 2 отделения для тостов
      • 3 режима
      • Черно-серебристый
      • Сверхширокое отделен., подст. д/булочек
      Система автоматического отключения при застревании ломтика хлеба

      Система автоматического отключения при застревании ломтика хлеба

      Тостер автоматически выключается, если ломтик хлеба застрял внутри.

      Подставка для подогрева булочек и круассанов

      Подставка для подогрева булочек и круассанов

      Подставка для подогрева булочек и круассанов.

      Корпус тостера не нагревается

      Корпус тостера не нагревается

      Корпус тостера не нагревается.

      Разморозьте хлеб или подогрейте недавно приготовленные тосты за один прием

      Разморозьте хлеб или подогрейте недавно приготовленные тосты за один прием

      Кнопка разморозки на тостере позволяет размораживать и поджаривать хлеб за один прием, а кнопка подогрева — разогревать остывший хлеб или подрумянить уже поджаренный ломтик.

      Сверхширокие отделения для любых ломтиков, толстых или тонких

      Сверхширокие отделения для любых ломтиков, толстых или тонких

      Тостер Philips со сверхширокими отверстиями для любых ломтиков хлеба — толстых или тонких.

      Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

      Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

      Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

      Регулируемая ширина отделений для тостов с автоцентрированием для идеального обжаривания

      Регулируемая ширина отделений для тостов с автоцентрированием для идеального обжаривания

      Отделения тостера Philips с автоцентрированием вмещают и толстые, и тонкие ломтики, гарантируя равномерное обжаривание.

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Функция автоматического отключения
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        850—1000  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Длина шнура
        0,85  м

      • Характеристики дизайна

        Материалы
        Пластмассовый корпус (PP/PC/ABS), хромированный верх
        Цвет
        Черный/серебристый

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