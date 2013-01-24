Насолоджуйтеся смачними тостами
Тостер Philips HD2630/20 із широкими й глибокими отворами та автоцентруванням для рівномірного підсмажування товстих чи тонких скибок хліба. Оснащений вбудованою рамкою для підігрівання булочок, висувним лотком для крихт і кнопками підігріву та розморожування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся смачними тостами
Тостер Philips HD2630/20 із широкими й глибокими отворами та автоцентруванням для рівномірного підсмажування товстих чи тонких скибок хліба. Оснащений вбудованою рамкою для підігрівання булочок, висувним лотком для крихт і кнопками підігріву та розморожування. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся смачними тостами
Тостер Philips HD2630/20 із широкими й глибокими отворами та автоцентруванням для рівномірного підсмажування товстих чи тонких скибок хліба. Оснащений вбудованою рамкою для підігрівання булочок, висувним лотком для крихт і кнопками підігріву та розморожування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся смачними тостами
Тостер Philips HD2630/20 із широкими й глибокими отворами та автоцентруванням для рівномірного підсмажування товстих чи тонких скибок хліба. Оснащений вбудованою рамкою для підігрівання булочок, висувним лотком для крихт і кнопками підігріву та розморожування. Переглянути усі переваги
Тостер автоматично вимкнеться, якщо хліб застрягне у ньому.
Рамка для підігрівання булочок та круасанів.
Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику.
Кнопка розморожування на тостері дозволяє розморожувати та підсмажувати за один раз, а кнопка підігрівання підігріває холодний хліб або підрум’янює щойно підсмажений хліб.
Тостер Philips із надзвичайно широкими отворами для тонких чи грубих скибок хліба.
Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки хліба.
Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.
Тостер Philips з отворами з автоцентруванням дає змогу рівномірно обсмажувати товсті чи тонкі скибки хліба.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості дизайну