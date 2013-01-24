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Viva Collection

Тостер

HD2630/20
Загальна оцінка / 5
  • Насолоджуйтеся смачними тостами Насолоджуйтеся смачними тостами Насолоджуйтеся смачними тостами
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    Viva Collection Тостер

    HD2630/20
    Загальна оцінка / 5

    Насолоджуйтеся смачними тостами

    Тостер Philips HD2630/20 із широкими й глибокими отворами та автоцентруванням для рівномірного підсмажування товстих чи тонких скибок хліба. Оснащений вбудованою рамкою для підігрівання булочок, висувним лотком для крихт і кнопками підігріву та розморожування. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection Тостер

    Насолоджуйтеся смачними тостами

    Тостер Philips HD2630/20 із широкими й глибокими отворами та автоцентруванням для рівномірного підсмажування товстих чи тонких скибок хліба. Оснащений вбудованою рамкою для підігрівання булочок, висувним лотком для крихт і кнопками підігріву та розморожування. Переглянути усі переваги

    Насолоджуйтеся смачними тостами

    Тостер Philips HD2630/20 із широкими й глибокими отворами та автоцентруванням для рівномірного підсмажування товстих чи тонких скибок хліба. Оснащений вбудованою рамкою для підігрівання булочок, висувним лотком для крихт і кнопками підігріву та розморожування. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Viva Collection Тостер

    Насолоджуйтеся смачними тостами

    Тостер Philips HD2630/20 із широкими й глибокими отворами та автоцентруванням для рівномірного підсмажування товстих чи тонких скибок хліба. Оснащений вбудованою рамкою для підігрівання булочок, висувним лотком для крихт і кнопками підігріву та розморожування. Переглянути усі переваги

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      Насолоджуйтеся смачними тостами

      Тостер для приготування рум’яних грінок

      • 2 отвори
      • 3 функції
      • Чорний зі сріблястим
      • Надширокий отвір, підігрівання булочок
      Безпечне автоматичне вимкнення, якщо хліб застрягне

      Безпечне автоматичне вимкнення, якщо хліб застрягне

      Тостер автоматично вимкнеться, якщо хліб застрягне у ньому.

      Рамка для підігрівання булочок та круасанів

      Рамка для підігрівання булочок та круасанів

      Рамка для підігрівання булочок та круасанів.

      Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

      Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

      Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику.

      Розморожування та підігрівання щойно підсмаженого хліба за один раз

      Розморожування та підігрівання щойно підсмаженого хліба за один раз

      Кнопка розморожування на тостері дозволяє розморожувати та підсмажувати за один раз, а кнопка підігрівання підігріває холодний хліб або підрум’янює щойно підсмажений хліб.

      Надзвичайно широкі отвори для підсмажування товстих чи тонких скибок хліба

      Надзвичайно широкі отвори для підсмажування товстих чи тонких скибок хліба

      Тостер Philips із надзвичайно широкими отворами для тонких чи грубих скибок хліба.

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки хліба

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки хліба

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки хліба.

      Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

      Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

      Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.

      Отвори зі змінною шириною та автоцентруванням для рівномірного підсмажування

      Отвори зі змінною шириною та автоцентруванням для рівномірного підсмажування

      Тостер Philips з отворами з автоцентруванням дає змогу рівномірно обсмажувати товсті чи тонкі скибки хліба.

      Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

      Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Зберігання шнура
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        850–1000  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Довжина шнура
        0,85  м

      • Особливості дизайну

        Матеріали
        Пластиковий корпус (PP/PC/ABS), верхня частина з хромованим покриттям
        Колір (кольори)
        Чорний зі сріблястим

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