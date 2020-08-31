КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами

Більше не доступний

Viva CollectionТостер

HD2630/20

5
| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Насолоджуйтеся смачними тостами
Тостер Philips HD2630/20 із широкими й глибокими отворами та автоцентруванням для рівномірного підсмажування товстих чи тонких скибок хліба. Оснащений вбудованою рамкою для підігрівання булочок, висувним лотком для крихт і кнопками підігріву та розморожування.
Переглянути всі переваги

Тостер для приготування рум’яних грінок

Насолоджуйтеся смачними тостами

  • 2 отвори

  • 3 функції

  • Чорний зі сріблястим

  • Надширокий отвір, підігрівання булочок

Безпечне автоматичне вимкнення, якщо хліб застрягне

Безпечне автоматичне вимкнення, якщо хліб застрягне

Тостер автоматично вимкнеться, якщо хліб застрягне у ньому.

Рамка для підігрівання булочок та круасанів

Рамка для підігрівання булочок та круасанів

Рамка для підігрівання булочок та круасанів.

Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

31/08/2020

Україна

Україна

перший помічник вранці

не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...

Плюси

ціна, якість, надійність

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2630/40 Toaster

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2630/40 Toaster

22/06/2019

Україна

Україна

Хороший и надежный тостер

Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2630/20 Toaster

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2630/20 Toaster

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный!

Этим тостером пользуюсь давно и регулярно. Компактный, удобный, красивый дизайн, удобно чистить. Функцию подогрева булочек не использую, а вот подъем тоста выше - удобно очень! Разморозка тоже удобная функция - замораживаю порционные хлеб и, если дома хлеб закончился, достаю и делаю быстро тосты

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2630/40 Toaster

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2630/40 Toaster

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.