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Viva Collection Тостер
Больше не доступен
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HD2630/20
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User Manual Philips Viva Collection Toaster
Important Information Manual Philips Viva Collection Toaster
Все (3)
Могу ли я поджаривать сэндвичи в данном тостере?
Можно ли регулировать степень обжаривания во время работы тостера?
Как выбрать степень поджаривания на тостере Philips?
Запах при первом использовании тостера Philips
Из тостера Philips идет дым