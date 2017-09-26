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  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов
  • Насладитесь вкусом отличных тостов

Больше не доступен

Viva CollectionТостер

HD2630/40

5
| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Насладитесь вкусом отличных тостов
Тостер Philips с широкими и глубокими отверстиями и функцией автоматического центрирования для равномерно поджаренных золотистых тостов из толстых и тонких ломтиков. Оснащен подставкой для подогревания булочек, выдвигающимся поддоном для крошек и кнопками подогрева и разморозки.
Посмотреть все преимущества

С этим тостером хлеб всегда будет иметь золотистую корочку

Насладитесь вкусом отличных тостов

  • 2 отделения для тостов

  • 3 режима

  • Белый/сиреневый

  • Сверхширокое отделен., подст. д/булочек

Система автоматического отключения при застревании ломтика хлеба

Система автоматического отключения при застревании ломтика хлеба

Тостер автоматически выключается, если ломтик хлеба застрял внутри.

Подставка для подогрева булочек и круассанов

Подставка для подогрева булочек и круассанов

Подставка для подогрева булочек и круассанов.

Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

26/09/2017

Україна

Україна

Отличный тостер

Очень люблю на завтрак тосты)С помощью этого тостера я готовлю себе свои любимый завтрак.Очень удобен и прост в применении.Есть прекрасная подставка для подогрева с помощью которой вы сможете разогреть круасанчики или булочку.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2630/40 Toaster

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2630/40 Toaster

31/08/2020

Україна

Україна

перший помічник вранці

не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...

Плюсы

ціна, якість, надійність

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2630/40 Toaster

Date of Use 2018-08-31

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2630/40 Toaster

Date of Use 2018-08-31

22/06/2019

Україна

Україна

Хороший и надежный тостер

Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2630/20 Toaster

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD2630/20 Toaster

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