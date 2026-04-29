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Viva Collection Тостер

Больше не доступен

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Viva CollectionТостер

HD2630/40

Viva Collection Тостер

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Important Information Manual Philips Viva Collection Toaster

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Viva Collection Toaster

  • PDF файл, 3.9 MB
  • 13 March 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

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