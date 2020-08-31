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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
2 отвори
3 функції
Білий із бузковим
Надширокий отвір, підігрівання булочок
Тостер автоматично вимкнеться, якщо хліб застрягне у ньому.
Рамка для підігрівання булочок та круасанів.
4.9
з 5
14
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Yuliia
31/08/2020
Україна
перший помічник вранці
не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...
Плюси
ціна, якість, надійність
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD2630/40 Toaster
Date of Use 2018-08-31
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD2630/40 Toaster
Date of Use 2018-08-31
VeeKh
22/06/2019
Україна
Хороший и надежный тостер
Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD2630/20 Toaster
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD2630/20 Toaster
Nyunyuchka
10/04/2019
Україна
Отличный!
Этим тостером пользуюсь давно и регулярно. Компактный, удобный, красивый дизайн, удобно чистить. Функцию подогрева булочек не использую, а вот подъем тоста выше - удобно очень! Разморозка тоже удобная функция - замораживаю порционные хлеб и, если дома хлеб закончился, достаю и делаю быстро тосты
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD2630/40 Toaster
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD2630/40 Toaster