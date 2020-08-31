КаталогПідтримка
uk/ru

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами
  • Насолоджуйтеся смачними тостами

Більше не доступний

Viva CollectionТостер

HD2630/40

4.9
| (14) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Насолоджуйтеся смачними тостами
Тостер Philips із широкими й глибокими отворами та автоцентруванням для рівномірного підсмажування товстих чи тонких скибок хліба. Оснащений вбудованою рамкою для підігрівання булочок, висувним лотком для крихт і кнопками підігріву та розморожування.
Переглянути всі переваги

Тостер для приготування рум’яних грінок

Насолоджуйтеся смачними тостами

  • 2 отвори

  • 3 функції

  • Білий із бузковим

  • Надширокий отвір, підігрівання булочок

Безпечне автоматичне вимкнення, якщо хліб застрягне

Безпечне автоматичне вимкнення, якщо хліб застрягне

Тостер автоматично вимкнеться, якщо хліб застрягне у ньому.

Рамка для підігрівання булочок та круасанів

Рамка для підігрівання булочок та круасанів

Рамка для підігрівання булочок та круасанів.

Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.9

з 5

14

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

31/08/2020

Україна

Україна

перший помічник вранці

не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...

Плюси

ціна, якість, надійність

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2630/40 Toaster

Date of Use 2018-08-31

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2630/40 Toaster

Date of Use 2018-08-31

22/06/2019

Україна

Україна

Хороший и надежный тостер

Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2630/20 Toaster

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2630/20 Toaster

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный!

Этим тостером пользуюсь давно и регулярно. Компактный, удобный, красивый дизайн, удобно чистить. Функцию подогрева булочек не использую, а вот подъем тоста выше - удобно очень! Разморозка тоже удобная функция - замораживаю порционные хлеб и, если дома хлеб закончился, достаю и делаю быстро тосты

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2630/40 Toaster

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2630/40 Toaster

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.