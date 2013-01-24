Вкусно и весело
Наслаждайтесь вкусом все вместе: с фритюрницей Philips можно приготовить угощение для всей семьи! Благодаря съемной чаше и частям, пригодным для мытья в посудомоечной машине, ее очистка не доставит хлопот. Дополнительная емкость для масла отлично подходит для фильтрации и хранения масла. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вкусно и весело
Наслаждайтесь вкусом все вместе: с фритюрницей Philips можно приготовить угощение для всей семьи! Благодаря съемной чаше и частям, пригодным для мытья в посудомоечной машине, ее очистка не доставит хлопот. Дополнительная емкость для масла отлично подходит для фильтрации и хранения масла. Узнать обо всех преимуществах
Вкусно и весело
Наслаждайтесь вкусом все вместе: с фритюрницей Philips можно приготовить угощение для всей семьи! Благодаря съемной чаше и частям, пригодным для мытья в посудомоечной машине, ее очистка не доставит хлопот. Дополнительная емкость для масла отлично подходит для фильтрации и хранения масла. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вкусно и весело
Наслаждайтесь вкусом все вместе: с фритюрницей Philips можно приготовить угощение для всей семьи! Благодаря съемной чаше и частям, пригодным для мытья в посудомоечной машине, ее очистка не доставит хлопот. Дополнительная емкость для масла отлично подходит для фильтрации и хранения масла. Узнать обо всех преимуществах
Простая установка времени жарки. Таймер можно отсоединять от корпуса фритюрницы и носить с собой: можно больше не следить за процессом приготовления!
Фритюрница Philips сокращает неприятные запахи при жарке и подходит для мытья в посудомоечной машине. Замена не требуется.
Отлично подходит для фильтрации и хранения масла. Фильтрация делает масло чище (что полезно для здоровья) и продлевает срок хранения масла. Емкость можно также использовать для хранения использованного масла.
Общие характеристики
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Вес и габариты