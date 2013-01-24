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    Philips Saeco Xsmall

    Автоматическая кофемашина

    HD8747/09
    Saeco
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    Saeco
    • Почувствуйте аромат любимых зерен кофе Почувствуйте аромат любимых зерен кофе Почувствуйте аромат любимых зерен кофе
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      Philips Saeco Xsmall Автоматическая кофемашина

      HD8747/09
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

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        Xsmall

        Xsmall

        Автоматическая кофемашина

        Итого:

        Почувствуйте аромат любимых зерен кофе

        эспрессо из цельных зерен одним нажатием кнопки

        • Приготовление 2 видов кофе
        • Классический капучинатор
        • Серебряный
        • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
        Автоматическая очистка каналов кофемашины

        Автоматическая очистка каналов кофемашины

        В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.

        Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

        Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

        В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

        Запрограммируйте предпочтительный объем

        Запрограммируйте предпочтительный объем

        Благодаря функции памяти, вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки, и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

        Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

        Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

        Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

        Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

        Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

        Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

        Съемная варочная группа для удобства очистки

        Съемная варочная группа для удобства очистки

        Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

        Технические характеристики

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Технические характеристики

          Напряжение
          230 V
          Длина шнура
          80 cm
          Технология приготовления эспрессо
          Система сохранения аромата: предварительное заваривание
          Максимальная высота чашки
          95 mm
          Страна изготовления
          • Разработано в Италии
          • Сделано в Европе
          Количество бойлеров
          1 бойлер
          Объем резервуара для воды
          1 l
          Вес продукта
          7,2 kg
          Давление воды в насосе
          15 бар (идеальный эспрессо)
          Съемная варочная группа
          Да
          Использование
          • Съемная варочная группа
          • Съемный резервуар для воды
          Материал бойлера
          Нержавеющая сталь
          Поддерживаемые виды кофе
          Цельные кофейные зерна
          Питание
          1400 W
          Емкость для зерен
          180 g
          Размеры изделия (Д х Г х В)
          420 x 325 x 295 mm
          Емкость контейнера для отходов
          8 serv
          Очистка и обслуживание
          Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе
          Частота
          50 Hz

        • Технические характеристики

          напряжение
          230 V
          Давление помпы
          15 bar
          Питание
          1400 W
          Частота
          50 Hz

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