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    Мультипечь

    Philips Ovi Essential

    HD9200/90
    Общая оценка / 5
    • Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!* Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!* Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!*
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      Мультипечь Philips Ovi Essential

      HD9200/90
      Общая оценка / 5

      Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!*

      Philips представляет мультипечь №1 в мире. Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов. Узнать обо всех преимуществах

      Мультипечь Philips Ovi Essential

      Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!*

      Philips представляет мультипечь №1 в мире. Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов. Узнать обо всех преимуществах

      Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!*

      Philips представляет мультипечь №1 в мире. Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов. Узнать обо всех преимуществах

      Мультипечь Philips Ovi Essential

      Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!*

      Philips представляет мультипечь №1 в мире. Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов. Узнать обо всех преимуществах

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        Мультипечь

        Мультипечь

        Philips Ovi Essential

        Итого:

        Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!*

        Благодаря технологии Rapid Air

        • Технология Rapid Air
        • Корзина с антипригарным покрытием
        • Корзина емкостью до 0,8 кг (4 порции)
        • Ручные настройки
        Здоровая жареная пища благодаря технологии Rapid Air

        Здоровая жареная пища благодаря технологии Rapid Air

        Технология Rapid Air с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает оптимальный потом воздуха для создания блюд с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри — практически или совсем без масла.

        До 90 % меньше жира при жарке*

        До 90 % меньше жира при жарке*

        Мультипечь Philips Ovi Essential использует горячий воздух для приготовления ваших любимых блюд с хрустящей корочкой, обеспечивая на 90 % меньше жира*.

        Рецепты вкуснейших и полезных блюд для мультипечи

        Рецепты вкуснейших и полезных блюд для мультипечи

        Откройте для себя сотни впечатляющих рецептов для мультипечи — это полезные, вкусные и быстрые в приготовлении блюда. Рецепты в приложении NutriU создаются при поддержке нутрициологов для повседневного приготовления.

        Рецепты согласно вашим предпочтениям

        Рецепты согласно вашим предпочтениям

        Получайте ежедневные рекомендованные рецепты, подобранные согласно предпочтениям вашей семьи. Чем чаще вы пользуетесь NutriU, тем лучше приложение будет подбирать рецепты под ваш вкус. Вдохновляйтесь шедеврами от других поваров или людей с похожими вкусами***.

        Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре. И даже подогревайте

        Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре. И даже подогревайте

        Новый аэрогриль Philips Essential открывает целый мир возможностей — жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре, а также подогревайте пищу! Оцените стабильное приготовление идеальных блюд, что бы вы ни решились приготовить сегодня.

        Мультипечь №1 для нежирных блюд

        Мультипечь №1 для нежирных блюд

        Philips — ведущий в мире производитель техники для нежирных блюд**

        Домашние блюда — это просто.

        Домашние блюда — это просто.

        Откройте для себя все возможности своего аэрогриля и готовьте полезные и вкусные блюда. Оцените функции для экономии времени и расширьте свои кулинарные возможности для повседневного приготовления блюд домашней кухни для всей семьи.

        Позволяет регулировать время и температуру

        Позволяет регулировать время и температуру

        Встроенный таймер позволяет на 60 минут позволяет настроить время приготовления. Функция автоматического отключения с сопутствующим звуковым сигналом поможет понять, когда приготовление блюда завершено. Полностью регулируемая температура приготовления позволяет выбирать предустановки нагрева блюд (до 200 градусов). Наслаждайтесь хрустящим и золотистым картофелем фри, закусками, курицей и другими блюдами — все это будет приготовлено при идеальной температуре и за оптимальное время.

        Более 10 лет опыта в создании мультипечей

        Более 10 лет опыта в создании мультипечей

        Наши эксперты оттачивают технологию производства мультипечей на протяжении более 10 лет.

        Простота использования и очистки

        Простота использования и очистки

        Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине. Корзина мультипечи QuickClean имеет антипригарное покрытие для удобной очистки. Жарка в мультипечи также означает, что в доме не будет запаха традиционного фритюра.

        • Страна происхождения

          Сделано в
          Бразилия
          Цвет
          Черный
          Мощность
          1400  W
          Длина шнура
          0,8  m

        • Емкость

          Противень (литров*)
          4.1  L
          Порции
          4
          Материал основного корпуса
          Пластик

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Вес и размеры

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          360x264x295  mm
          Вес изделия
          4,5  kg

        • Социальная ответственность

          Упаковка
          > 90% переработанных материалов
          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Общие характеристики

          Функции устройства
          • Автоматическое отключение
          • Термоизолированный корпус
          • Можно мыть в посудомоечной машине
          • Переключатель включение/выключение
          • Сигнал готовности
          • Настройка температуры
          • Индикатор включения питания
          • QuickClean
          • Запатентованная технология Rapid Air
          • Настройка времени

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            • По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips
            • *Источник: Euromonitor International Ltd. Low fat fryers category definition; retail volume sales in units, данные за 2020 год
            • ** Доступно только в странах с сообществом NutriU

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