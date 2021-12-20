Простота использования и очистки

Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине. Корзина мультипечи QuickClean имеет антипригарное покрытие для удобной очистки. Жарка в мультипечи также означает, что в доме не будет запаха традиционного фритюра.