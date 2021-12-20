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Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!*
Philips представляет мультипечь №1 в мире. Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!*
Philips представляет мультипечь №1 в мире. Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов. Узнать обо всех преимуществах
Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!*
Philips представляет мультипечь №1 в мире. Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!*
Philips представляет мультипечь №1 в мире. Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов. Узнать обо всех преимуществах
Philips Ovi Essential
Итого:
Технология Rapid Air с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает оптимальный потом воздуха для создания блюд с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри — практически или совсем без масла.
Мультипечь Philips Ovi Essential использует горячий воздух для приготовления ваших любимых блюд с хрустящей корочкой, обеспечивая на 90 % меньше жира*.
Откройте для себя сотни впечатляющих рецептов для мультипечи — это полезные, вкусные и быстрые в приготовлении блюда. Рецепты в приложении NutriU создаются при поддержке нутрициологов для повседневного приготовления.
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Новый аэрогриль Philips Essential открывает целый мир возможностей — жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре, а также подогревайте пищу! Оцените стабильное приготовление идеальных блюд, что бы вы ни решились приготовить сегодня.
Philips — ведущий в мире производитель техники для нежирных блюд**
Откройте для себя все возможности своего аэрогриля и готовьте полезные и вкусные блюда. Оцените функции для экономии времени и расширьте свои кулинарные возможности для повседневного приготовления блюд домашней кухни для всей семьи.
Встроенный таймер позволяет на 60 минут позволяет настроить время приготовления. Функция автоматического отключения с сопутствующим звуковым сигналом поможет понять, когда приготовление блюда завершено. Полностью регулируемая температура приготовления позволяет выбирать предустановки нагрева блюд (до 200 градусов). Наслаждайтесь хрустящим и золотистым картофелем фри, закусками, курицей и другими блюдами — все это будет приготовлено при идеальной температуре и за оптимальное время.
Наши эксперты оттачивают технологию производства мультипечей на протяжении более 10 лет.
Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине. Корзина мультипечи QuickClean имеет антипригарное покрытие для удобной очистки. Жарка в мультипечи также означает, что в доме не будет запаха традиционного фритюра.
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