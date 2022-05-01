Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Мультипечь

    Philips Ovi Essential

    HD9252/90
    Общая оценка / 5
    • Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!* Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!* Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!*
      -{discount-value}

      Мультипечь Philips Ovi Essential

      HD9252/90
      Общая оценка / 5

      Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!*

      Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов. Узнать обо всех преимуществах

      Мультипечь Philips Ovi Essential

      Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!*

      Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов. Узнать обо всех преимуществах

      Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!*

      Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов. Узнать обо всех преимуществах

      Мультипечь Philips Ovi Essential

      Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!*

      Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Смотреть все аксессуары
        Мультипечь

        Мультипечь

        Philips Ovi Essential

        - {discount-value}

        Итого:

        Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!*

        Благодаря технологии Rapid Air

        • Технология Rapid Air
        • Корзина с антипригарным покрытием
        • 1400 Вт
        • Корзина емкостью до 0,8 кг (4 порции)
        • 7 предварительно установленные программы
        Здоровая жареная пища благодаря технологии Rapid Air

        Здоровая жареная пища благодаря технологии Rapid Air

        Технология Rapid Air с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает оптимальный потом воздуха для создания блюд с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри — практически или совсем без масла.

        Рецепты вкуснейших и полезных блюд для мультипечи

        Рецепты вкуснейших и полезных блюд для мультипечи

        Откройте для себя сотни впечатляющих рецептов для мультипечи — это полезные, вкусные и быстрые в приготовлении блюда. Рецепты в приложении NutriU создаются при поддержке нутрициологов для повседневного приготовления.

        Рецепты согласно вашим предпочтениям

        Рецепты согласно вашим предпочтениям

        Получайте ежедневные рекомендованные рецепты, подобранные согласно предпочтениям вашей семьи. Чем чаще вы пользуетесь NutriU, тем лучше приложение будет подбирать рецепты под ваш вкус. Вдохновляйтесь шедеврами от других поваров или людей с похожими вкусами***.

        Сенсорный экран с 7 предустановками

        Сенсорный экран с 7 предустановками

        Начните готовку простым нажатием кнопки. Предустановленные программы позволяют размораживать замороженные закуски, а также готовить картофель фри, мясо, рыбу, куриные голени, торты и даже овощи на гриле.

        Функция поддержания температуры

        Функция поддержания температуры

        Наслаждайтесь едой в любой момент. Включите режим подогрева, чтобы поддерживать идеальную температуру вашего блюда в течение 30 минут.

        13 в 1

        13 в 1

        Аэрогриль Philips открывает целый ряд возможностей: жарьте, выпекайте, готовьте на гриле, запекайте, выпаривайте влагу, обжаривайте, размораживайте, подогревайте и не только.

        Экономия время и энергию

        Экономия время и энергию

        Аэрогрили Philips работают эффекивнее, экономя время и электричество — до 60 % меньше расход электроэнергии и до 40 % быстрее, чем традиционный духовой шкаф.****

        Домашние блюда — это просто.

        Домашние блюда — это просто.

        Откройте для себя все возможности своей мультиечи и готовьте полезные и вкусные блюда. Оцените функции для экономии времени и расширьте свои кулинарные возможности для повседневного приготовления блюд домашней кухни для всей семьи.

        Более 10 лет опыта в создании аэрогрилей

        Более 10 лет опыта в создании аэрогрилей

        Наши эксперты оттачивают технологию производства аэрогрилей на протяжении более 10 лет.

        Простота использования и очистки

        Простота использования и очистки

        Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине. Корзина мультипечи QuickClean имеет антипригарное покрытие для удобной очистки. Жарка в мультипечи также означает, что в доме не будет запаха традиционного фритюра.

        До 90 % меньше жира при жарке*

        Аэрогриль Philips использует горячий воздух для приготовления ваших любимых блюд с хрустящей корочкой, обеспечивая на 90 % меньше жира*.

        • Страна происхождения

          Сделано в
          Бразилия
          Цвет
          Черный
          Длина шнура
          0,8  m
          Мощность
          1400  W

        • Емкость

          Противень (литров*)
          4.1  L
          Порции
          4
          Материал основного корпуса
          Пластик

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Вес и размеры

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          360x264x295  mm
          Вес изделия
          4,55  kg

        • Социальная ответственность

          Упаковка
          > 90% переработанных материалов
          Руководство пользователя
          Бумага с сертификацией FSC

        • Общие характеристики

          Функции устройства
          • Автоматическое отключение
          • Термоизолированный корпус
          • Можно мыть в посудомоечной машине
          • Переключатель включение/выключение
          • Сигнал готовности
          • Настройка температуры
          • Индикатор включения питания
          • QuickClean
          • LED дисплей
          • Запатентованная технология Rapid Air
          • Настройка времени

        • Функции приготовления

          Быстрый поток воздуха
          • • Фритюр
          • • Жарка
          • • Гриль
          • • Выпекание
          • • Смешанное приготовление
          • • Стир-фрай
          • • Соте
          • • Замороженные ингредиенты
          • • Разогрев
          • • Разморозка
          • • Поддержание температуры
          • • Выпаривание влаги
          • • Поджарка

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Найдите запасную часть или аксессуар

        Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

        Аксессуары для продукта

        Смотреть все аксессуары

          Предлагаемые продукты

            Недавно просмотренные продукты

              Отзывы

              Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

              • По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips
              • *По сравнению с содержанием жира в курице и свинине, приготовленных во фритюре и воке.
              • ** Доступно только в странах с сообществом NutriU
              • ***Средний процент на основание тестирования во внутренней лаборатории на продуктах HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880; приготовление одной куриной грудки (AF 160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (AF 200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Точное значение может различаться в зависимости от типа аэрогриля и рецепта.

              Способы оплаты:

              Оплата при получении товара  

              Быстрые ссылки:

              Часто задаваемые вопросы
              Условия и положения
              Поиск заказа
              О Philips

              Продавец интернет-магазина:

              ООО «Филипс Украина»
              03038, Украина
              г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
              Код ЕДРПОУ 33744042

              Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.