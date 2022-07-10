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    • Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!* Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!* Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!*
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      Мультипечь Philips Ovi c окошком (5.6 л, 14 функций)

      HD9257/80

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      Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!*

      Первый аэрогриль Philips с окошком для просмотра! Наслаждайтесь полезными и на 90 % менее жирными блюдами с хрустящей корочкой и нежной текстурой с технологией RapidAir. Загрузите приложение HomeID и откройте для себя рецепты вкусных блюд.

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      Мультипечь Philips Ovi c окошком (5.6 л, 14 функций)

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      Мультипечь Philips
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      Мультипечь Philips

      Ovi c окошком (5.6 л, 14 функций)

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      Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!*

      Благодаря технологии Rapid Air

      • Технология RapidAir
      • 5,6 л
      • Черный
      Окошко для просмотра

      Окошко для просмотра

      Корпус с окошком позволяет в любое время смотреть, как ваши любимые ингредиенты превращаются во вкусные блюда.

      13 в 1

      13 в 1

      Аэрогриль Philips открывает целый ряд возможностей: жарьте, выпекайте, готовьте на гриле, запекайте, выпаривайте влагу, обжаривайте, размораживайте, подогревайте и не только.

      Технология RapidAir

      Технология RapidAir

      Технология RapidAir с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает оптимальный потом воздуха для создания блюд с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри — практически или совсем без масла.

      Рецепты согласно вашим предпочтениям

      Рецепты согласно вашим предпочтениям

      Получайте ежедневные рекомендованные рецепты, подобранные согласно предпочтениям вашей семьи. Чем чаще вы пользуетесь HomeID, тем лучше приложение будет подбирать рецепты под ваш вкус. Вдохновляйтесь шедеврами от других поваров или людей с похожими вкусами***.

      Рецепты вкуснейших и полезных блюд для аэрогриля

      Рецепты вкуснейших и полезных блюд для аэрогриля

      Откройте для себя сотни аппетитных, вкусных, простых в приготовлении и полезных блюд, которые можно приготовить в вашем аэрогриле. Рецепты HomeID созданы экспертами-нутрициологами, чтобы ваш рацион был сбалансированным и питательным.

      До 90 % меньше жира при жарке*

      До 90 % меньше жира при жарке*

      Аэрогриль Philips серии 3000 использует горячий воздух для приготовления ваших любимых блюд с хрустящей корочкой, обеспечивая на 90 % меньше жира*.

      Удобная в очистке емкость с гладкими внутренними стенками.

      Удобная в очистке емкость с гладкими внутренними стенками.

      Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине. Корзина аэрогриля QuickClean имеет антипригарное покрытие для удобной очистки. Жарка в аэрогриле также означает, что в доме не будет запаха традиционного фритюра.

      Размер XL. Для всей семьи

      Размер XL. Для всей семьи

      Аэрогриль Philips XL создан для всей семьи. Рабочая емкость 5,6 л поможет вам готовить разнообразные блюда — до 4 порций за один раз.

      Сенсорный экран и 7 предустановок

      Сенсорный экран и 7 предустановок

      Начните готовку простым нажатием кнопки. Предустановленные программы позволяют размораживать замороженные закуски, а также готовить картофель фри, мясо, рыбу, куриные голени, торты и даже овощи на гриле.

      • Страна изготовления

        Сделано:
        Китай

      • Технические характеристики

        Мощность
        1700  W
        Длина шнура
        0,8  m
        Напряжение
        220–240 В (50 Гц) / 220–230 В (60 Гц)

      • Дизайн

        Цвет
        Черный

      • Вес и габариты

        Вес прибора
        5,05  kg
        Размеры изделия (Д х Ш х В)
        392 x 284 x 199 мм
        Вес, включая упаковку
        6,1  kg

      • Общие характеристики

        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Настройка температуры
        Да
        Настройка времени
        До 60 минут

      • Дизайн и отделка

        Материалы
        Пластик

      • Функции приготовления

        Быстрый поток воздуха
        • • Фритюр
        • • Жарка
        • • Гриль
        • • Выпекание
        • • Смешанное приготовление
        • • Стир-фрай
        • • Соте
        • • Замороженные ингредиенты
        • • Разогрев
        • • Разморозка
        • • Поддержание температуры
        • • Выпаривание влаги
        • • Поджарка

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      • По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips.
      • *По сравнению с содержанием жира в курице и свинине, приготовленных во фритюре и воке.
      • **Доступно только в странах с сообществом HomeID.
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