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HD9257/80
Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!*
Первый аэрогриль Philips с окошком для просмотра! Наслаждайтесь полезными и на 90 % менее жирными блюдами с хрустящей корочкой и нежной текстурой с технологией RapidAir. Загрузите приложение HomeID и откройте для себя рецепты вкусных блюд.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ovi c окошком (5.6 л, 14 функций)
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Корпус с окошком позволяет в любое время смотреть, как ваши любимые ингредиенты превращаются во вкусные блюда.
Аэрогриль Philips открывает целый ряд возможностей: жарьте, выпекайте, готовьте на гриле, запекайте, выпаривайте влагу, обжаривайте, размораживайте, подогревайте и не только.
Технология RapidAir с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает оптимальный потом воздуха для создания блюд с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри — практически или совсем без масла.
Получайте ежедневные рекомендованные рецепты, подобранные согласно предпочтениям вашей семьи. Чем чаще вы пользуетесь HomeID, тем лучше приложение будет подбирать рецепты под ваш вкус. Вдохновляйтесь шедеврами от других поваров или людей с похожими вкусами***.
Откройте для себя сотни аппетитных, вкусных, простых в приготовлении и полезных блюд, которые можно приготовить в вашем аэрогриле. Рецепты HomeID созданы экспертами-нутрициологами, чтобы ваш рацион был сбалансированным и питательным.
Аэрогриль Philips серии 3000 использует горячий воздух для приготовления ваших любимых блюд с хрустящей корочкой, обеспечивая на 90 % меньше жира*.
Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине. Корзина аэрогриля QuickClean имеет антипригарное покрытие для удобной очистки. Жарка в аэрогриле также означает, что в доме не будет запаха традиционного фритюра.
Аэрогриль Philips XL создан для всей семьи. Рабочая емкость 5,6 л поможет вам готовить разнообразные блюда — до 4 порций за один раз.
Начните готовку простым нажатием кнопки. Предустановленные программы позволяют размораживать замороженные закуски, а также готовить картофель фри, мясо, рыбу, куриные голени, торты и даже овощи на гриле.
Страна изготовления
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Дизайн и отделка
Функции приготовления
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