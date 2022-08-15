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HD9270/90
Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!*
Philips представляет мультипечь №1 в мире. Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов.Узнать обо всех преимуществах
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Philips Ovi Essential
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Технология Rapid Air с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает оптимальный поток воздуха для создания блюд с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри — практически или совсем без масла.
Аэрогриль Philips использует горячий воздух для приготовления ваших любимых блюд с хрустящей корочкой, обеспечивая на 90 % меньше жира*.
Откройте для себя сотни впечатляющих рецептов для мультипечи — это полезные, вкусные и быстрые в приготовлении блюда. Рецепты в приложении NutriU создаются при поддержке нутрициологов для повседневного приготовления.
Получайте ежедневные рекомендованные рецепты, подобранные согласно предпочтениям вашей семьи. Чем чаще вы пользуетесь HomeID, тем лучше приложение будет подбирать рецепты под ваш вкус. Вдохновляйтесь шедеврами от других поваров или людей с похожими вкусами***.
Мультипечь Philips Ovi XL разработан с учетом нужд всей семьи. Корзина вместимостью 1,2 кг и чаша объемом 6,2 л позволяют готовить самые разные блюда. Готовьте до 5 порций за раз для семьи и друзей.
Начните готовку простым касанием кнопки. Предустановленные программы позволяют размораживать замороженные закуски, а также готовить картофель фри, мясо, рыбу, куриные голени, торты и даже овощи на гриле.
Наслаждайтесь едой в удобное для вас время. Нажмите кнопку поддержания температуры, чтобы прибор поддерживал оптимальную температуру блюда до 30 минут.
Новый мультипечь Philips Ovi Essential открывает целый мир возможностей — жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре, а также подогревайте пищу! Оцените стабильное приготовление идеальных блюд, что бы вы ни решились приготовить сегодня.
Аэрогрили Philips работают эффективнее, экономя время и электричество — до 70 % меньше расход электроэнергии и до 50 % быстрее, чем традиционный духовой шкаф.****
Откройте для себя все возможности своего аэрогриля и готовьте полезные и вкусные блюда. Оцените функции для экономии времени и расширьте свои кулинарные возможности для повседневного приготовления блюд домашней кухни для всей семьи.
Наши эксперты оттачивают технологию производства аэрогрилей на протяжении более 10 лет.
Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине. Корзина мультипечи QuickClean имеет антипригарное покрытие для удобной очистки. Жарка в аэрогриле также означает, что в доме не будет запаха традиционного фритюра.
Технические характеристики
Страна изготовления
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
Функции приготовления
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