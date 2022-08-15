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    • Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!* Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!* Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!*
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      Мультипечь Philips Ovi Essential

      HD9270/90

      Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!*

      Philips представляет мультипечь №1 в мире. Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов.

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      Мультипечь Philips Ovi Essential

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      Мультипечь
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      Мультипечь

      Philips Ovi Essential

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      Вкуснейшие блюда и на 90 % меньше жира!*

      Благодаря технологии Rapid Air

      • Корзина с антипригарным покрытием
      • 2000 Вт
      • Корзина емкостью до 1,2 кг (5 порции)
      • 7 предварительно установленные программы
      Полезная жареная пища благодаря технологии Rapid Air

      Полезная жареная пища благодаря технологии Rapid Air

      Технология Rapid Air с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает оптимальный поток воздуха для создания блюд с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри — практически или совсем без масла.

      До 90 % меньше жира при жарке*

      До 90 % меньше жира при жарке*

      Аэрогриль Philips использует горячий воздух для приготовления ваших любимых блюд с хрустящей корочкой, обеспечивая на 90 % меньше жира*.

      Рецепты вкуснейших и полезных блюд для аэрогриля

      Рецепты вкуснейших и полезных блюд для аэрогриля

      Откройте для себя сотни впечатляющих рецептов для мультипечи — это полезные, вкусные и быстрые в приготовлении блюда. Рецепты в приложении NutriU создаются при поддержке нутрициологов для повседневного приготовления.

      Рецепты согласно вашим предпочтениям

      Рецепты согласно вашим предпочтениям

      Получайте ежедневные рекомендованные рецепты, подобранные согласно предпочтениям вашей семьи. Чем чаще вы пользуетесь HomeID, тем лучше приложение будет подбирать рецепты под ваш вкус. Вдохновляйтесь шедеврами от других поваров или людей с похожими вкусами***.

      Размер XL. Для всей семьи

      Размер XL. Для всей семьи

      Мультипечь Philips Ovi XL разработан с учетом нужд всей семьи. Корзина вместимостью 1,2 кг и чаша объемом 6,2 л позволяют готовить самые разные блюда. Готовьте до 5 порций за раз для семьи и друзей.

      Сенсорный экран и 7 предустановок

      Сенсорный экран и 7 предустановок

      Начните готовку простым касанием кнопки. Предустановленные программы позволяют размораживать замороженные закуски, а также готовить картофель фри, мясо, рыбу, куриные голени, торты и даже овощи на гриле.

      Функция поддержания температуры

      Функция поддержания температуры

      Наслаждайтесь едой в удобное для вас время. Нажмите кнопку поддержания температуры, чтобы прибор поддерживал оптимальную температуру блюда до 30 минут.

      14 в 1

      14 в 1

      Новый мультипечь Philips Ovi Essential открывает целый мир возможностей — жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре, а также подогревайте пищу! Оцените стабильное приготовление идеальных блюд, что бы вы ни решились приготовить сегодня.

      Экономия времени и электричества

      Экономия времени и электричества

      Аэрогрили Philips работают эффективнее, экономя время и электричество — до 70 % меньше расход электроэнергии и до 50 % быстрее, чем традиционный духовой шкаф.****

      Домашние блюда — это просто.

      Домашние блюда — это просто.

      Откройте для себя все возможности своего аэрогриля и готовьте полезные и вкусные блюда. Оцените функции для экономии времени и расширьте свои кулинарные возможности для повседневного приготовления блюд домашней кухни для всей семьи.

      Более 10 лет опыта создания аэрогрилей

      Более 10 лет опыта создания аэрогрилей

      Наши эксперты оттачивают технологию производства аэрогрилей на протяжении более 10 лет.

      Простота использования и очистки

      Простота использования и очистки

      Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине. Корзина мультипечи QuickClean имеет антипригарное покрытие для удобной очистки. Жарка в аэрогриле также означает, что в доме не будет запаха традиционного фритюра.

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        0,8 м

      • Страна изготовления

        Сделано:
        Китай

      • Технические характеристики

        Мощность
        2000  W
        Длина шнура
        0,8  m
        Мгновенное включение / без предварительного нагрева
        Да
        Интерфейс
        Цифровой
        Кнопка поддержания температуры
        Да
        Кнопка предустановок
        Да
        Программы
        7 предустановок
        Технология Rapid Air
        Да

      • Дизайн

        Цвет
        Черная

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        403 x 315 x 307  mm
        Вес изделия
        5,55  kg

      • Общие характеристики

        Регулируемый термостат
        Да
        Индикатор включения питания
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Ненагревающиеся ручки
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Индикатор температуры
        Да
        Настройка температуры
        Да
        Функция предустановок для приготовления
        Да
        Термоизолированный корпус
        Да
        Функции устройства
        • Автоматическое отключение
        • Термоизолированный корпус
        • Простая очистка: можно мыть в посудомоечной машине
        • Переключатель питания
        • Настройка температуры
        • QuickClean
        • Технология Rapid Air
        • Цифровой сенсорный экран
        • Настройка времени
        • Без предварительного нагрева (мгновенное включение)
        Встроенный переключатель питания
        Да
        Технология
        Технология Rapid Air
        Переключатель питания
        Да
        Настройка времени
        Да
        Антипригарное покрытие
        Да
        Запатентованная технология Rapid Air
        Да
        Удобная ручка
        Да
        QuickClean
        Да
        Внутреннее покрытие без бисфенола-А
        Да

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Черная
        Материал основного корпуса
        Пластик

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Гарантия 2 года
        Да

      • Экологическая безопасность

        Упаковка
        > 90 % переработанных материалов
        Инструкция по эксплуатации
        100 % переработанной бумаги

      • Функции приготовления

        Быстрый поток воздуха
        • • Фритюр
        • • Жарка
        • • Гриль
        • • Выпекание
        • • Смешанное приготовление
        • • Стир-фрай
        • • Соте
        • • Замороженные ингредиенты
        • • Разогрев
        • • Разморозка
        • • Поддержание температуры
        • • Выпаривание влаги
        • • Поджарка
        • • Тушение в соусе

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      • По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips
      • *По сравнению с содержанием жира в курице и свинине, приготовленных во фритюре и воке.
      • **Доступно только в странах с сообществом HomeID
      • ***Потребление энергии при приготовлении одной куриной грудки (AF 160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовкой класса A. Средний процент при тестировании во внутренней лаборатории на HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результат может отличаться в зависимости от модели изделия.
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