Максимум вкуса, минимум жира
Аэрогриль Philips Airfryer использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Новая технология Fat Removal не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах
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Максимум вкуса, минимум жира
Аэрогриль Philips Airfryer использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Новая технология Fat Removal не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах
Готовьте более полезные блюда без лишнего жира. Аэрогриль Philips — это единственный аэрогриль с технологией Fat Removal, которая выводит из продуктов лишний жир. Наслаждайтесь вкусными блюдами с хрустящей корочкой и мягкими внутри — максимум вкуса, минимум жира.
Удобный цифровой интерфейс и запрограммированные режимы позволяют приготовить замороженный картофель фри, мясо, рыбу и куриные ножки одним нажатием кнопки. С помощью регулятора QuickControl можно установить нужную температуру и время приготовления.
Для аэрогриля больше не нужно много свободного места. Новый аэрогриль Philips на 20 %* более компактный, но вмещает столько же ингредиентов, как и предыдущие модели — до 0,8 кг картофеля фри, которого хватит на 4 порции. Используйте его каждый день и храните на рабочем кухонном столе.
Технология Philips Rapid Air обеспечивает в 7 раз более быстрый поток воздуха для приготовления вкусных блюд с хрустящей корочкой*. Наслаждайтесь здоровой и вкусной пищей с хрустящей корочкой, но мягкую внутри
Аэрогриль Philips позволяет готовить блюда быстрее и удобнее, чем когда-либо. Благодаря быстрому нагреву и технологии Rapid Airflow ваши блюда приготовятся в 1,5 раза быстрее, чем в духовом шкафу. Что самое приятное, вам не нужно ставить аэрогриль на нагрев до начала приготовления. Просто включите его и начинайте готовить.
Аэрогриль позволяет готовить сотни различных блюд. Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре и даже подогревайте свои блюда. Каждый кусочек станет лакомым благодаря системе воздухопотока Philips и дизайну в виде звезды. Прибор равномерно готовит блюда со всех сторон, обеспечивая идеальный процесс приготовления.
Аэрогриль использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Более того, в готовом блюде будет до 90 % меньше жира*. Наслаждайтесь вкуснейшей хрустящей корочкой с минимальным количеством жира.
Очистка аэрогриля стала проще и быстрее благодаря корзине QuickClean со съемной решеткой с антипригарным покрытием. И корзину, и съемный поддон с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине для простой очистки.
В нашей бесплатной брошюре вы найдете более 30 отличных идей для простого приготовления вкусных блюд от профессиональных шеф-поваров: от рецептов быстрых полезных закусок до полноценных блюд для всей семьи. Вы также найдете множество простых рецептов, советов и руководств в приложении для аэрогриля Philips.
Двухслойный диск увеличивает рабочую емкость аэрогриля. Крышка для защиты от разбрызгивания позволяет готовить еще более широкий ряд блюд
Общие характеристики
Дизайн и отделка
Аксессуары в комплекте
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн
Отделка