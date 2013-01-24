Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Premium

аэрогриль

HD9741/10
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Максимум вкуса, минимум жира Максимум вкуса, минимум жира Максимум вкуса, минимум жира
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Premium аэрогриль

    HD9741/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Максимум вкуса, минимум жира

    Аэрогриль Philips Airfryer использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Новая технология Fat Removal не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Premium аэрогриль

    Максимум вкуса, минимум жира

    Аэрогриль Philips Airfryer использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Новая технология Fat Removal не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все airfryer
      • -{discount-value}

      Максимум вкуса, минимум жира

      Потрясающий вкус и хрустящая корочка без лишнего жира*

      • Технология Fat Removal
      • Технология Rapid Air
      • Черный, 0,8 кг
      Технология Fat Removal выводит лишний жир из продуктов

      Технология Fat Removal выводит лишний жир из продуктов

      Готовьте более полезные блюда без лишнего жира. Аэрогриль Philips — это единственный аэрогриль с технологией Fat Removal, которая выводит из продуктов лишний жир. Наслаждайтесь вкусными блюдами с хрустящей корочкой и мягкими внутри — максимум вкуса, минимум жира.

      Цифровой дисплей и 4 запрограммированных режима

      Цифровой дисплей и 4 запрограммированных режима

      Удобный цифровой интерфейс и запрограммированные режимы позволяют приготовить замороженный картофель фри, мясо, рыбу и куриные ножки одним нажатием кнопки. С помощью регулятора QuickControl можно установить нужную температуру и время приготовления.

      Наш самый компактный аэрогриль вмещает 0,8 кг картофеля фри

      Наш самый компактный аэрогриль вмещает 0,8 кг картофеля фри

      Для аэрогриля больше не нужно много свободного места. Новый аэрогриль Philips на 20 %* более компактный, но вмещает столько же ингредиентов, как и предыдущие модели — до 0,8 кг картофеля фри, которого хватит на 4 порции. Используйте его каждый день и храните на рабочем кухонном столе.

      Технология Rapid Air для вкусных блюд с хрустящей корочкой

      Технология Rapid Air для вкусных блюд с хрустящей корочкой

      Технология Philips Rapid Air обеспечивает в 7 раз более быстрый поток воздуха для приготовления вкусных блюд с хрустящей корочкой*. Наслаждайтесь здоровой и вкусной пищей с хрустящей корочкой, но мягкую внутри

      В 1,5 раза быстрее, чем в духовом шкафу*

      В 1,5 раза быстрее, чем в духовом шкафу*

      Аэрогриль Philips позволяет готовить блюда быстрее и удобнее, чем когда-либо. Благодаря быстрому нагреву и технологии Rapid Airflow ваши блюда приготовятся в 1,5 раза быстрее, чем в духовом шкафу. Что самое приятное, вам не нужно ставить аэрогриль на нагрев до начала приготовления. Просто включите его и начинайте готовить.

      Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре. И даже подогревайте.

      Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре. И даже подогревайте.

      Аэрогриль позволяет готовить сотни различных блюд. Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре и даже подогревайте свои блюда. Каждый кусочек станет лакомым благодаря системе воздухопотока Philips и дизайну в виде звезды. Прибор равномерно готовит блюда со всех сторон, обеспечивая идеальный процесс приготовления.

      Приготовление с небольшим количеством масла или без него

      Приготовление с небольшим количеством масла или без него

      Аэрогриль использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Более того, в готовом блюде будет до 90 % меньше жира*. Наслаждайтесь вкуснейшей хрустящей корочкой с минимальным количеством жира.

      QuickClean, все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      QuickClean, все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Очистка аэрогриля стала проще и быстрее благодаря корзине QuickClean со съемной решеткой с антипригарным покрытием. И корзину, и съемный поддон с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине для простой очистки.

      Сотни рецептов в приложении и включенной в комплект книге рецептов

      Сотни рецептов в приложении и включенной в комплект книге рецептов

      В нашей бесплатной брошюре вы найдете более 30 отличных идей для простого приготовления вкусных блюд от профессиональных шеф-поваров: от рецептов быстрых полезных закусок до полноценных блюд для всей семьи. Вы также найдете множество простых рецептов, советов и руководств в приложении для аэрогриля Philips.

      С двухслойным диском и крышкой для защиты от разбрызгивания

      С двухслойным диском и крышкой для защиты от разбрызгивания

      Двухслойный диск увеличивает рабочую емкость аэрогриля. Крышка для защиты от разбрызгивания позволяет готовить еще более широкий ряд блюд

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функция сохранения настроек
        Да
        QuickClean
        Да
        Термоизолированный корпус
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Сигнал готовности
        Да
        Настройка температуры
        80–200 °C
        Переключатель включение/выключение
        Да
        Индикатор включения питания
        Да
        Функции устройства
        • Автоматическое отключение
        • Термоизолированный корпус
        • Отделение для хранения шнура
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Переключатель включение/выключение
        • Сигнал готовности
        • Настройка температуры
        • Индикатор включения питания
        • QuickClean
        • Улучшенная программа быстрого подогрева Advanced Rapid Heat
        • Нескользящие ножки
        • Запатентованная технология Rapid Air
        • Функция сохранения настроек
        • Настройка времени
        Технология
        Технология Fat Removal
        Настройка времени
        • до 30 минут
        • До 60 минут
        Предустановленные программы
        4

      • Дизайн и отделка

        Вес изделия
        5,3  г
        Материал основного корпуса
        Пластик

      • Аксессуары в комплекте

        Буклет с рецептами
        Да
        Запатентованная технология Rapid Air
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Питание
        1500  Вт
        Кнопка Keep Warm
        Да
        Мгновенное включение / без предварительного нагрева
        Да
        Запрограммированная кнопка
        Да
        Программы
        4 предустановки
        Сохранение желаемых настроек
        Нет
        Интерфейс
        Цифровой дисплей
        Технология Fat Removal
        Да
        Объем корзины
        0,8 кг картофеля фри
        Длина шнура
        0,8  м
        напряжение
        220  В
        Вместимость корзины
        0,8  кг

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        365 x 266 x 280  миллиметра
        Вес изделия
        5,3  кг

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Пластик

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        • -{discount-value}

        Недавно просмотренные продукты

          • -{discount-value}

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • по сравнению с аэрогрилем Philips Viva Collection, общая вместимость — 800 г картофеля фри
          • *По сравнению с содержанием жира в курице и свинине, приготовленных во фритюре и воке
          • *По сравнению с приготовлением картофеля фри и куриных ножек в обычном духовом шкафу
          • *Технология Rapid Air Technology повышает скорость воздухопотока в корзине в 7 раз по сравнению с аэрогрилем Philips Viva с плоским дном
          • * По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться