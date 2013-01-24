Максимум смаку, мінімум жиру
Мультипіч Philips використовує гаряче повітря для смаження улюбленої їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Нову технологію видалення жиру створено для видалення жиру з їжі, що є найздоровішим способом смаження для Вас і Вашої сім’ї. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимум смаку, мінімум жиру
Мультипіч Philips використовує гаряче повітря для смаження улюбленої їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Нову технологію видалення жиру створено для видалення жиру з їжі, що є найздоровішим способом смаження для Вас і Вашої сім’ї. Переглянути усі переваги
Їжте корисніші страви без зайвого жиру. Мультипіч Philips – це єдина мультипіч із технологією видалення жиру, що відділяє і збирає зайвий жир. Насолоджуйтеся смачною їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, з мінімальною кількістю жиру.
Цифровий інтерфейс легкий у використанні і має попередньо встановлені програми для приготування одним дотиком замороженої картоплі фрі, м’яса, риби та курячих гомілок. Регулятор QuickControl дозволяє налаштувати температуру й час приготування.
Мультипіч не займає багато місця. Нова мультипіч Philips на 20%* компактніша, проте дозволяє приготувати ту саму кількість їжі, що й завжди, – до 0,8 кг смаженої їжі, до 4 порцій. Завдяки цьому Ви можете легко тримати її на кухонному столі й використовувати щодня.
Технологія Philips Rapid Air забезпечує у 7 разів швидший потік повітря для смачної хрусткої їжі*. Насолоджуйтеся здоровішими та смачними закусками й стравами, які ідеально хрусткі зверху та ніжні всередині
Завдяки мультипечі Philips готувати їжу стало швидше та зручніше. Наша технологія миттєвого нагрівання та Rapid Airflow забезпечує у 1,5 рази швидше приготування їжі, ніж в духовці. А головне – Вам не потрібно попередньо нагрівати мультипіч. Просто увімкніть її і почніть готувати.
Мультипіч дозволяє готувати сотні страв. Смажте, печіть, запікайте і навіть підігрівайте свої страви. Завдяки потоку повітря Philips та запатентованому дизайну Starfish кожен шматок такий смачний, як останній. Ця технологія забезпечує рівномірне приготування їжі з усіх сторін для завжди ідеального результату.
Мультипіч використовує гаряче повітря для приготування улюблених страв із невеликою кількістю олії чи без неї, що дозволяє смажити з меншою на 90% кількістю олії*. Насолоджуйтеся смачною, хрусткою їжею, як у фритюрниці, з мінімальною кількістю жиру.
Кошик мультипечі QuickClean зі знімною антипригарною сіткою швидко та просто мити. Кошик та знімну шухляду з антипригарним покриттям можна також без проблем мити у посудомийній машині.
Від швидких корисних закусок до ситних страв для всієї сім’ї – наша безкоштовна книга рецептів містить понад 30 смачних ідей та прості інструкції від професійних шеф-кухарів. У нашому додатку Philips Airfryer можна знайти більше порад, навчальні посібники та прості рецепти.
Дворівнева решітка збільшує площу приготування мультипечі. Кришка від бризок дозволяє готувати ще більше різноманітних страв
Загальні специфікації
Конструкція та покриття
Аксесуари в комплекті
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Вага та розміри
Конструкція
Покриття корпусу