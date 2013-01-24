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Premium

Мультипіч

HD9741/10
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    Premium Мультипіч

    HD9741/10
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Максимум смаку, мінімум жиру

    Мультипіч Philips використовує гаряче повітря для смаження улюбленої їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Нову технологію видалення жиру створено для видалення жиру з їжі, що є найздоровішим способом смаження для Вас і Вашої сім’ї. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Premium Мультипіч

    Максимум смаку, мінімум жиру

    Мультипіч Philips використовує гаряче повітря для смаження улюбленої їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Нову технологію видалення жиру створено для видалення жиру з їжі, що є найздоровішим способом смаження для Вас і Вашої сім’ї. Переглянути усі переваги

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      Максимум смаку, мінімум жиру

      Хрусткий смак, зменшує кількість жиру, який залишають інші*

      • Технологія видалення жиру
      • Технологія Rapid Air
      • чорна, 0,8 кг
      Технологія видалення жиру відділяє і захоплює зайвий жир

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      Цифровий дисплей з 4 запрограмованими режимами приготування

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      У 1,5 рази швидша за духовку*

      У 1,5 рази швидша за духовку*

      Завдяки мультипечі Philips готувати їжу стало швидше та зручніше. Наша технологія миттєвого нагрівання та Rapid Airflow забезпечує у 1,5 рази швидше приготування їжі, ніж в духовці. А головне – Вам не потрібно попередньо нагрівати мультипіч. Просто увімкніть її і почніть готувати.

      Смажте, печіть, запікайте і, навіть, підігрівайте.

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      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Попередньо налаштована функція приготування
        Так
        QuickClean
        Так
        Термоізольовані зовнішні стінки
        Так
        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так
        Можна мити в посудомийній машині
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Пристосування для шнура
        Так
        Сигнал "готовності"
        Так
        Контроль температури
        80–200 °C
        Перемикач "увімк./вимк."
        Так
        Індикатор роботи
        Так
        Характеристики виробу
        • Автоматичне вимкнення
        • Термоізольовані зовнішні стінки
        • Пристосування для шнура
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Перемикач "увімк./вимк."
        • Сигнал "готовності"
        • Контроль температури
        • Індикатор роботи
        • Швидке чищення
        • Вдосконалена швидка циркуляція тепла
        • Неслизька основа
        • Запатентована технологія Rapid Air
        • Попередньо налаштована функція приготування
        • Регулятор часу
        Технологія
        Технологія видалення жиру
        Регулятор часу
        • До 30 хвилин
        • До 60 хвилин
        Попередньо встановлені програми
        4

      • Конструкція та покриття

        Вага виробу
        5,3  г
        Матеріал основного корпусу
        Пластик

      • Аксесуари в комплекті

        Брошура з рецептами
        Так
        Запатентована технологія Rapid Air
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Потужність
        1500  Вт
        Кнопка збереження тепла
        Так
        Миттєве увімкнення/без попереднього нагрівання
        Так
        Кнопка попередньо встановленого налаштування
        Так
        Програми
        4 заданих програми
        Збереження налаштувань приготування
        Ні
        Інтерфейс
        Цифровий
        Технологія видалення жиру
        Так
        Ємність кошика
        0,8 кг картоплі фрі
        Довжина шнура
        0,8  м
        Напруга
        220  В
        Ємність кошика
        0,8  кг

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        365x266x280  мм
        Вага виробу
        5,3  кг

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Покриття корпусу

        Матеріал основного корпусу
        Пластик

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