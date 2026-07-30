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  • Быстрая укладка, профессиональные результаты
  • Быстрая укладка, профессиональные результаты
  • Быстрая укладка, профессиональные результаты
  • Быстрая укладка, профессиональные результаты
  • Быстрая укладка, профессиональные результаты
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  • Быстрая укладка, профессиональные результаты
  • Быстрая укладка, профессиональные результаты
  • Быстрая укладка, профессиональные результаты
  • Быстрая укладка, профессиональные результаты

Больше не доступен

SalonStraight SonicВыпрямитель

HP4666/00

Быстрая укладка, профессиональные результаты
Выпрямитель SalonStraight Sonic сочетает в себе прогрессивную технологию вибрации Sonic, пластины с наноалмазным керамическим покрытием и нагрев до температуры профессиональной укладки — 220 ºC для выпрямления волос на 30 % быстрее и достижения непревзойденной гладкости.
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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

SalonStraight Ionic

Быстрая укладка, профессиональные результаты

  • 220 °C

  • Наноалмазное керамическое покрытие

Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.

Высокая температура 220 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

Высокая температура 220 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

Нано-алмазные керамические пластины делают волосы еще более гладкими и блестящими.

Помимо того, что бриллианты — лучшие друзья девушек, они обладают также выдающимися физическими характеристиками и, в частности, известны как наиболее твердый из возможных материалов. Эти свойства легли в основу создания новых выпрямляющих керамических пластин. Улучшенные нано-алмазные керамические пластины обеспечивают оптимальное нагревание и придают волосам идеальную гладкость, а устойчивая к царапинам поверхность пластин всегда скользит легко, благодаря чему ваши волосы приобретают очаровательный блеск.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 

      1. по сравнению с HP4669/07