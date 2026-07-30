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Больше не доступен
HP4666/00
220 °C
Наноалмазное керамическое покрытие
Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Помимо того, что бриллианты — лучшие друзья девушек, они обладают также выдающимися физическими характеристиками и, в частности, известны как наиболее твердый из возможных материалов. Эти свойства легли в основу создания новых выпрямляющих керамических пластин. Улучшенные нано-алмазные керамические пластины обеспечивают оптимальное нагревание и придают волосам идеальную гладкость, а устойчивая к царапинам поверхность пластин всегда скользит легко, благодаря чему ваши волосы приобретают очаровательный блеск.
Отзывы
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.
по сравнению с HP4669/07