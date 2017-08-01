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Больше не доступен
Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков
Хотите, чтобы ваша прическа была гладкой и блестящей? Выпрямитель SalonDry ‘n’ Straight имеет ионную мощность 1800 Вт и оснащен плавающим гребнем для идеального завершения укладки и придания ей максимальной гладкости.
1800 Вт
Плавающий гребень
IonBoost
Гребень с направленным потоком воздуха легко скользит по волосам, делая процесс выпрямления волос простым как никогда прежде. Гребень можно использовать для аккуратного выпрямления волос или для закрепления укладки.
Плавающий гребень повторяет изгибы головы и обеспечивает распрямление волос от корней до кончиков.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
NataMak
01/08/2017
Україна
якісна і потужна сушка
користуюсь цим феном уже багато років і бажання змінювати не виникає, оскільки працює ідеально, не палить волосся, але швидко висушує!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
DINA
01/04/2019
Україна
Фен пичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту!
Фен просто чудовий, вибирала між Philips і Soni то звичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту! Дійсно хороший вен! Уже вашою продукцією користуємось більше 10 років! Дякую за результати вашої роботи!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer