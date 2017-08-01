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Больше не доступен

SalonDry 'n StraightФен

HP4867/00

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков

Хотите, чтобы ваша прическа была гладкой и блестящей? Выпрямитель SalonDry ‘n’ Straight имеет ионную мощность 1800 Вт и оснащен плавающим гребнем для идеального завершения укладки и придания ей максимальной гладкости.

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SalonDry 'n Straight

Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков

  • 1800 Вт

  • Плавающий гребень

  • IonBoost

Гребень для выпрямления легко захватывает и направляет волосы

Гребень с направленным потоком воздуха легко скользит по волосам, делая процесс выпрямления волос простым как никогда прежде. Гребень можно использовать для аккуратного выпрямления волос или для закрепления укладки.

Плавающий гребень обеспечивает распрямление волос от корней до кончиков

Плавающий гребень повторяет изгибы головы и обеспечивает распрямление волос от корней до кончиков.

Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/08/2017

Україна

Україна

якісна і потужна сушка

користуюсь цим феном уже багато років і бажання змінювати не виникає, оскільки працює ідеально, не палить волосся, але швидко висушує!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

01/04/2019

Україна

Україна

Фен пичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту!

Фен просто чудовий, вибирала між Philips і Soni то звичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту! Дійсно хороший вен! Уже вашою продукцією користуємось більше 10 років! Дякую за результати вашої роботи!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

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