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Больше не доступен
HP8300/00
SalonStraight
Керамика
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения
Отзывы
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.