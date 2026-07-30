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  • Профессиональная укладка — минимум усилий
  • Профессиональная укладка — минимум усилий
  • Профессиональная укладка — минимум усилий

Больше не доступен

Выпрямитель

HP8300/00

Профессиональная укладка — минимум усилий
Создайте свой стиль. Удобный и эффективный выпрямитель для волос Simply SalonStraight оснащен керамическими пластинами и работает при профессиональной температуре укладки — 180 ºC.
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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Simply SalonStraight

Профессиональная укладка — минимум усилий

  • SalonStraight

  • Керамика

Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

Температура укладки 180°C для создания превосходной прически

Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 