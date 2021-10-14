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Больше не доступен
Система сдвоенных лезвий электробритвы приподнимает волоски для эффективного среза щетины ниже уровня кожи.
Водонепроницаемая бритва Philips — можно промывать под струей воды.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Vikkras
14/10/2021
Україна
Чудово!
Придбав багато років тому! Працює і досі! Дуже дякую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HQ7180 Електробритва
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HQ7180 Електробритва
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.