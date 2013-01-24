Зручне й ретельне гоління
Ця нова бритва Philips розроблена для забезпечення найкращих результатів гоління і максимальної зручності для користувача. Вона гарантує ретельне гоління, а після використання її можна просто помити водою з-під крана.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручне й ретельне гоління
Ця нова бритва Philips розроблена для забезпечення найкращих результатів гоління і максимальної зручності для користувача. Вона гарантує ретельне гоління, а після використання її можна просто помити водою з-під крана.
Зручне й ретельне гоління
Ця нова бритва Philips розроблена для забезпечення найкращих результатів гоління і максимальної зручності для користувача. Вона гарантує ретельне гоління, а після використання її можна просто помити водою з-під крана.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручне й ретельне гоління
Ця нова бритва Philips розроблена для забезпечення найкращих результатів гоління і максимальної зручності для користувача. Вона гарантує ретельне гоління, а після використання її можна просто помити водою з-під крана.
Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.
Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізування довгих волосків та мікроотворами для захоплення найкоротшої щетини.
Бритву можна промивати водою з-під крана.
Широкий тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.
Система гоління
Система живлення
Електронні функції
Покриття корпусу
Приладдя
Вага та розміри