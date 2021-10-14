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  • Зручне й ретельне гоління

Більше не доступний

Електробритва

HQ7180/16

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Зручне й ретельне гоління
Ця нова бритва Philips розроблена для забезпечення найкращих результатів гоління і максимальної зручності для користувача. Вона гарантує ретельне гоління, а після використання її можна просто помити водою з-під крана.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Зголює навіть найкоротші волоски

Зручне й ретельне гоління

Технологія Super Lift & Cut

Технологія Super Lift & Cut

Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.

Бритва, яку можна мити

Бритву можна промивати водою з-під крана.

Система Reflex Action

Система Reflex Action

Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

14/10/2021

Україна

Україна

Чудово!

Придбав багато років тому! Працює і досі! Дуже дякую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ7180 Електробритва

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ7180 Електробритва

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 