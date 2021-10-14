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Більше не доступний
Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
Бритву можна промивати водою з-під крана.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Vikkras
14/10/2021
Україна
Чудово!
Придбав багато років тому! Працює і досі! Дуже дякую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ7180 Електробритва
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ7180 Електробритва
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року