Комфортное и чистое бритье
Электробритва Philips с обновленным дизайном обеспечивает простоту бритья, превосходный результат и удобство использования. Усовершенствованные технологии гарантируют чистоту бритья. Бритву удобно использовать: ее можно легко промыть под струей воды.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комфортное и чистое бритье
Электробритва Philips с обновленным дизайном обеспечивает простоту бритья, превосходный результат и удобство использования. Усовершенствованные технологии гарантируют чистоту бритья. Бритву удобно использовать: ее можно легко промыть под струей воды.
Комфортное и чистое бритье
Электробритва Philips с обновленным дизайном обеспечивает простоту бритья, превосходный результат и удобство использования. Усовершенствованные технологии гарантируют чистоту бритья. Бритву удобно использовать: ее можно легко промыть под струей воды.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комфортное и чистое бритье
Электробритва Philips с обновленным дизайном обеспечивает простоту бритья, превосходный результат и удобство использования. Усовершенствованные технологии гарантируют чистоту бритья. Бритву удобно использовать: ее можно легко промыть под струей воды.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.
Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.
Водонепроницаемая бритва Philips — можно промывать под струей воды.
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
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