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Больше не доступен
HQ7290/16
Система сдвоенных лезвий электробритвы приподнимает волоски для эффективного среза щетины ниже уровня кожи.
Водонепроницаемая бритва Philips — можно промывать под струей воды.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
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Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.