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Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
Бритву можна промивати водою з-під крана.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
St.Rob
20/03/2021
Magyarország
Hoszzútávú befektetés
Mikor megvettem, nem volt olcsó. Ez volt az első Philips borotvám. 2004 körül vettem. Egyszer cseréltem benne akkut, mert 11 év után tönkrement. Most hogy a második is megadta magát, gondoltam, új borotvát veszek. Ennek tartozok annyival, hogy a gyártó oldalán megemlékezek megbízható kitartó működéséről. Még menthető lenne, de inkább pihenni küldöm, sokat dolgozott már. Azért regisztráltam, hogy ezt leírhassam!
Плюси
Vízhatlan minőségi készülék. Megbízható működés, kímélő borotrválás, strapabíró kivitel. Töltés alatt is használható. Az új akkuval egy hónapig is bírta napi használat mellett.
Мінуси
15 év alatt semmi hiba. 1 akku, sok penge csere. Most esedéke lelenne ismét akkut, pengéket cserélni, és egy leejtés miatt a penge rögzítő is cserés. Ezen felül a töltő vezeték szigetelése málik szét, és a bekapcsoló körüli gumi öregedett el. Mindez kb 16 év aután.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7290/16 Elektromos borotva
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7290/16 Elektromos borotva
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року