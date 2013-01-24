Відчуйте ефективність
Для цієї нової бритви Philips це - ретельно та зручно. Ретельно: вдосконалена технологія гарантує ретельне гоління. Зручно: просто прополосніть бритву водою з-під крана.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте ефективність
Для цієї нової бритви Philips це - ретельно та зручно. Ретельно: вдосконалена технологія гарантує ретельне гоління. Зручно: просто прополосніть бритву водою з-під крана.
Відчуйте ефективність
Для цієї нової бритви Philips це - ретельно та зручно. Ретельно: вдосконалена технологія гарантує ретельне гоління. Зручно: просто прополосніть бритву водою з-під крана.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте ефективність
Для цієї нової бритви Philips це - ретельно та зручно. Ретельно: вдосконалена технологія гарантує ретельне гоління. Зручно: просто прополосніть бритву водою з-під крана.
Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізування довгих волосків та мікроотворами для захоплення найкоротшої щетини.
Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.
Бритву можна промивати водою з-під крана.
Широкий тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.
Система живлення
Електронні функції
Вага та розміри
Приладдя
Покриття корпусу
Система гоління