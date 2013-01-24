Другие продукты в комплекте
- Щеточка для чистки
- Защитная крышка
Комфортное и чистое бритье
Бритву Philips можно мыть под струей воды после каждого использования. Комфортное и гладкое бритье каждый день.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комфортное и чистое бритье
Бритву Philips можно мыть под струей воды после каждого использования. Комфортное и гладкое бритье каждый день.
Комфортное и чистое бритье
Бритву Philips можно мыть под струей воды после каждого использования. Комфортное и гладкое бритье каждый день.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комфортное и чистое бритье
Бритву Philips можно мыть под струей воды после каждого использования. Комфортное и гладкое бритье каждый день.
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.
Специальная конструкция бритвенных головок Philips обеспечивает гладкое скольжение по коже для комфортного и безопасного бритья.
Качество бритья
Удобство использования
Дизайн
Аксессуары
Питание
Обслуживание
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