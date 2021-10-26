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Больше не доступен
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Astrasilva
26/10/2021
Україна
Замечательный продукт
Пользуюсь бритвой уже несколько лет. За это время внешний вид не изменился, нет ни одного пятнышка потертости. Одно время показалось что ухудшилось качество бритья, фирменных лезвий тогда не смог найти, купил подделку и очень огорчился. Вернулся к старым лезвиям и почувствовал разницу как между небом и землёй. Пользуюсь до сих пор и если вдруг придется менять, то только Филлипс.
Плюсы
1.Возможность мыть под струей воды 2. Тихая работы 3. Прочный корпус 4. Долгий срок службы аккумулятора. 5. Лезвия выше всяких похвал 5. Автономность, нет зависимости от электрической розетки
Минусы
Не ищите, их нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.