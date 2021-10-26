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  • Комфортное и чистое бритье
  • Комфортное и чистое бритье
  • Комфортное и чистое бритье
  • Комфортное и чистое бритье
  • Комфортное и чистое бритье
  • Комфортное и чистое бритье

Больше не доступен

Shaver series 3000Электробритва

HQ7310/16

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Комфортное и чистое бритье
Бритву Philips можно мыть под струей воды после каждого использования. Комфортное и гладкое бритье каждый день.
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Производитель электробритв №1 в мире1

Сбривает даже самые короткие волоски

Комфортное и чистое бритье

Подпружиненный откидной триммер

Подпружиненный откидной триммер

Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

Технология Lift & Cut

Технология Lift & Cut

Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

Система Reflex Action

Система Reflex Action

Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Замечательный продукт

Пользуюсь бритвой уже несколько лет. За это время внешний вид не изменился, нет ни одного пятнышка потертости. Одно время показалось что ухудшилось качество бритья, фирменных лезвий тогда не смог найти, купил подделку и очень огорчился. Вернулся к старым лезвиям и почувствовал разницу как между небом и землёй. Пользуюсь до сих пор и если вдруг придется менять, то только Филлипс.

Плюсы

1.Возможность мыть под струей воды 2. Тихая работы 3. Прочный корпус 4. Долгий срок службы аккумулятора. 5. Лезвия выше всяких похвал 5. Автономность, нет зависимости от электрической розетки

Минусы

Не ищите, их нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 